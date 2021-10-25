Wellboy пообіцяв, що виконає пісні, що вже стали хітами. Також артист зіграє та заспіває нові, ще не записані композиції.

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Перший виступ у Львові

Антон Вельбой (Wellboy) дасть перший великий концерт у Malevich Concert Arena, що у Львові. Почути улюблені треки про гусей та вишні можна буде 19 листопада о 20:00. Квитки на виступ зірки коштують від 190 гривень.

Будемо співати пісні: старі й нові, а також не опубліковані треки. А ще – вриватися і душевно співати під укулеле,

– зазначив Wellboy.

Артист зізнався, що це також його перша мандрівка до міста Лева. Тому Wellboy хоче насолодитися містом і виступом на повну.

Запрошення Антона Wellboy: дивіться відео