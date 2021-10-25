Wellboy пообіцяв, що виконає пісні, що вже стали хітами. Також артист зіграє та заспіває нові, ще не записані композиції.
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Перший виступ у Львові
Антон Вельбой (Wellboy) дасть перший великий концерт у Malevich Concert Arena, що у Львові. Почути улюблені треки про гусей та вишні можна буде 19 листопада о 20:00. Квитки на виступ зірки коштують від 190 гривень.
Будемо співати пісні: старі й нові, а також не опубліковані треки. А ще – вриватися і душевно співати під укулеле,
– зазначив Wellboy.
Артист зізнався, що це також його перша мандрівка до міста Лева. Тому Wellboy хоче насолодитися містом і виступом на повну.
Запрошення Антона Wellboy: дивіться відео
Хто такий WellboyАнтон Вельбой – простий хлопець з українського села Грунь. Він розпочав свій творчий шлях завдяки шоу "Х-фактор". Виконавець дійшов до фіналу, але не виграв конкурс. Проте унікальність хлопця побачив продюсер Юрій Бардаш – так розпочалась кар'єра виконавця.
Wellboy відомий завдяки хіту “Гуси”. Пісня за 4 місяці зібрала понад 10 мільйонів переглядів на ютубі і досі тримається в чартах музичних платформ.