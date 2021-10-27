Хоррор-будинок чи феміністський Геловін: 8 вечірок у Львові 29 – 31 жовтня

Геловін стає все популярнішим в Україні, та з усе більшими масштабами гримить з року в рік. Тож уже цих вихідних ви можете пофантазувати над костюмом або дістати з шафи готовий та відправитись весело проводити останні дні жовтня.

Тематичні вечірки з павутинням та гарбузами, привидами та скелетами уже цих вихідних будуть розважати шанувальників моторошно цікавого свята. Для львів’ян та гостей міста організатори підготували цікаві розважальні програми та святкове меню, конкурси та призи – прекрасний привід розбудити внутрішнього чортика та з девізом "Цукерки або життя" відправитись на "шабаш".

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Костюмований феміністський Геловін 16+

: 31 жовтня о 18:00 – 23:00: 150 гривень при купівлі завчасно, 250 гривень при купівлі в день події. Для участі необхідно попередньо зареєструватися: точну локацію у центрі Львова повідомлять після реєстрації

Уже цієї неділі відбудеться перший феміністський Геловін у Львові, де вечір прикрасять танці під атмосферну музику та конкурс костюмів, а апетитним його зробить страшенно смачний пунш та сендвіч-бар. І усе це у безпечному просторі серед людей з близькими цінностями.

На вечірці буде дрес-код, тож якщо надумаєте прийти "у своєму", то треба буде креативно довести охоронницям, що це все-таки костюм – попереджають організаторки. А також просять у костюм інтегрувати маску, адже захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог.

Misty Halloween

: 29 жовтня о 20:00: при купівлі завчасно – 150 гривень, у день події – 200 гривень: Панорама-бар "Вежа", вулиця І. Франка, 160

Панорама-бар пропонує не дочікуватися 31 жовтня та уже в п’ятницю гучно та весело відсвяткувати Геловін у кращих традиціях під музично-перформативний проєкт МRЯКА від Театру Живаго, який в електронній, урбаністичній канві поєднує самі різні стилі: від "року" та "джазу" до "фолк" і навіть "опери".

Гадаєте, це все? А от і ні, адже електронне шоу продовжить PABLO, геній звуку, який став вже постійним гостем "Вежі". Ну і куди ж без квестів та смачних напоїв.

Halloween у Provance Garden Prostir

: 31 жовтня о 20:00: 350 гривень: Сад / Garden – простір, Хоросно, Львівська область

Екофрендлі локація неподалік Львова на один день перетвориться у справжнісінький хоррор-будинок, де на гостей чекає істина Геловін-вечірка. Для гостей підготували тематичний welcome-drink під запальні Dj-сети від Machitas та D Onyxx, сюрпризи від партнерів вечірки й, звісно, конкурс костюмів.

Оскільки вечірка відбуватиметься за межами міста, то організатори потурбувалися і про безплатний трансфер відьом та дракул вечора з центральної частини Львова.

HALLOWEEN DRUM & BASS RAVE

: 30 жовтня: при купівлі завчасно – 250 гривень, у день події на вході – 300 гривень (оплата тільки готівкою): 10 корпус !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24

У суботу містичний антураж ночі вибухне під звуки потужного саунду, прикрашеного світловими та відео інсталяціями.

Запалять ритмом:

Max NRG (FunkMastets)

Derrick (FunkMastets, ParaDek)

Tonika (FunkMastets, ParaDek)

Neuromonkey (Collab, ParaDek)

Dragan (Tusa Miaso)

Inva (Bass:is)

Vitaminka (Collab)

Ippon (ParaDek)

Spoon (ParaDek)

Організатори подбали й про комфорт своїх гостей, та облаштували гардероб, затишну chill-smoke кімнату, а також можливість за додаткову оплату доповнити свій образ професійним аквагримом.



Drum & bass rave / афіша заходу

30/10 Halloween | ХЗВ 18+

: в ніч з 30 на 31 жовтня з 20:00 до 04:00: 200 – 700 гривень: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24-26

Ніч "кошмарного" Геловіну з найепатажнішим гуртом країни "Хамерман Знищує Віруси", тематичними розвагами та запальними діджей-сетами буде прикрашена багатьма сюрпризами, які очікуватимуть протягом всієї страхітливої ночі.

Змусять ваші серця битися у ритм:

Tan De Luna

T-One

Verona

Authentic Halloween Party 2021

: 31 жовтня, 19:00: в образі – 100 гривень, без образу – 150 гривень: Котельня Ruïn Bar, вулиця Заводська, 31

Організатори обіцяють атмосферну костюмовану Геловін-вечірку, де усіх гостей чекатимуть авторські декорації, тематичні напої, запальний лайн-ап та крутезне After-party з Vitya Payal'nik, а під кінець – конкурс костюмів, де переможець отримає 0,7 л Jägermeister та 2 квитки на будь-який івент закладу на вибір. Ідеальний коктейль для ідеального Геловіну.

Гостей чекатимуть:

The Fool з атмосферним роком 60-х

сучасний український рок від Granat Garden

Уляна Дель Рей

Для яскравого образу Страхітливий і чарівний водночас: який макіяж зробити на Геловін 2021 – моторошні фото

Halloween в ресторані "Валентино"

: 31 жовтня о 20:00: 500 гривень: вулиця Нижанківського, 20

Ресторан "Валентино" запрошує усіх львів’ян та гостей міста до тематичного святкування самого містичного свята року. Уже на вході вас очікуватиме welcome-drink, тематична музика від DJ StasON, під яку захочеться запалювати на танцювальному майданчику, та містичний гарбузовий десерт.

Гостей у тематичних костюмах ресторан пригощатиме коктейлем "Кривава Мері".

Можеш одягнутися молодим Джонні Депом чи Едвардом Руки Ножниці, або перевтілитися у закохану парочку з Трупа Нареченої. Чеширський кіт, Шалений Капелюшник, Королева Сердець з Аліси у задзеркаллі. Ідей безліч, обирай собі образ до смаку і приходь у ньому на вечірку до нас!

– запрошує ресторан "Валентино".

Shamanica Halloween

: 31 жовтня о 22:00: вхід в костюмі безплатний до 00:00. Без костюмів або після опівночі ціна для дівчат – 200 гривень, для хлопців – 250 гривень: дівчата 18+, хлопці 21+: Malevych, проспект В. Чорновола, 2

Минулого разу вечірка від Malevich спричинила справжній фурор, тож у 2021 році на всіх поціновувачів драйвової музики очікує друга фірмова нереально двіжова і максимально містична Shamanica Halloween вечірка.

Запальна вечірка в уже цієї неділі!

Важливі умови для участі у заходах

У зв'язку зі складною коронавірусною ситуацією з 18 жовтня у Львові посилені карантинні обмеження. Тож для участі у культурних заходах вам необхідно мати документ про вакцинацію, негативний ПЛР або експрес-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до події, чи сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19, а також документ, що підтверджує особу.

Більше про карантинні обмеження – за посиланням.