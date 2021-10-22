28 вересня BigHit Music (південнокорейський лейбл, до якого і входить BTS) зробив неочікуване оголошення у твіттері та на YouTube-каналі щодо першого у 2021 році онлайн-концерту, який відбудеться 24 жовтня.

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Ми шкодуємо про те, що не можемо дати більше концертів в інших місцях. Але зробимо все можливе, щоб організувати додаткові концерти не тільки для корейських фанатів, а й для фанатів з усього світу, які довгий час терпляче чекали,

– заявили представники компанії на Weverse.

Придбати квитки і на сам концерт, і на концерт та саундчек (підготовку та звукову перевірку перед концертом), а також дізнатися детальнішу інформацію можна лише на Weverse Shop Global, де потрібно попередньо зареєструватися. Сам захід відбудеться о:

саундчек – о 15:00 у Сеулі, 9:00 – за українським часом;

концерт – о 18:30 та 12:30 відповідно.

Ціни квитків для учасників Army Membership коливаються від 46,10 до 69,30 доларів, а звичайні квитки без офіційного членства в фан-клубі BTS – 46,10 доларів.

Організатори потурбувалися і про мовний комфорт своїх глядачів та пообіцяли, що до прямого ефіру будуть надані субтитри трьома мовами: англійською, японською та китайською.

BTS – Permission to Dance: дивитись відео онлайн

Що відомо про BTS

BTS дебютували у 2013 році у невеличкій компанії. Сьогодні – це мегапопулярний бойзбенд з Південної Кореї, чия музика регулярно займає високі позиції як в корейських, так і у світових чартах, таких як Billboard, де вони стали першими виконавцями K-pop, які отримали цю премію, Digital Song Sales, World Digital Song Sales тощо. А за плечами гурту безліч досягнень у самих різних напрямках та понад 20 рекордів Гінеса, відразу п'ять з яких побила композиція "Butter".

В їх доробку багато колаборацій з західними артистами, наприклад, з Нікі Мінаж, Холзі, Lil Nas X та Coldplay. А фан-клуб не дарма називається ARMY, адже фанатів мільйони, серед яких Тайра Бенкс, Джиммі Феллон, Еллен Дедженерес, Джон Сіна, Емма Стоун, Стів Аокі та інші.

BTS – Butter: дивитись відео онлайн