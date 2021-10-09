Київські коміки зі стендап-концертом у Львові 10 жовтня
9 жовтня 2021 , 20:51Читать новость на русском
Джерело:Concert.ua
Уже цієї неділі, 10 жовтня, у Львові буде прекрасна можливість насолодитися стендап-виступами досвідчених коміків з Києва, які відвідають місто, щоб розказати свої найкращі жарти, перевірені роками.
Знайомі кожному буденні ситуації, курйози, друзі та колеги – у стендапі немає тем, які б не можна було б перетворити у захопливу гумористичну історію та посміятися над нею разом.
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Вечір київської комедії з ідеально підібраним складом авторів точно повинен вам надати сил та позитивного настрою на весь наступний тиждень.
Вас розважатимуть :
- Руслан Колесник — засновник київського стендап-клубу "Бродячий стендап";
- Кирило Залата — продюсер "ахах.comedy", комік та талановитий поет;
- Максим Давиденко — комік, який виступає в об’єднанні "Ukrainian Standup Agency";
- Женя Коротков — переможець змагання "Stand up Comedy Cup";
- Ведучий вечора Роман Щербан — досвідчений Львівський комік з унікальною подачею, та учасник "Stand Up LNJ".
Коли: 10 жовтня о 20:00
Вартість: 250 грн