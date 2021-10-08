Afisha24 зробила добірку нових стрічок у прокаті, які можна подивитися в кіно 8 – 10 жовтня. Цього тижня у переліку 6 новинок та 1 допрем'єрний показ.

До слова Динозаври, 35-метрова піца та вражаючі мелодії: куди піти на вихідних у Львові 9 – 10 жовтня

Острів проклятих

Жанр: детектив, трилер

Вікові обмеження: 16+

Режисер: Мартін Скорсезе

Актори: Леонардо Ді Капріо, Марк Руффало, Бен Кінгслі

Світова прем'єра цієї кінострічки відбулася 13 лютого 2010 троку. Зараз відреставрований шедевр у високій якості знову повертається в прокат. За сюжетом двоє американських судових пристави відправляються на острів. Вони мають розслідувати зникнення пацієнтки клініки для божевільних злочинців у штаті Массачусетс. Далі лінія стає заплутаною, але від того – дуже цікавою. Ще буде ураган, смертельний бунт мешканців клініки та пастка, з якої Ді Капріо та Марк Руффало спробують вибратися.

Психологічний детектив: дивіться трейлер

Все про секс

Жанр: комедія

Режисер: Дакота Шэйн Горман

Актори: Эмма Декерс, Дакота Шэйн Горман, Натали Линес

Вікові обмеження: 18+

Комедійна стрічка про 3 подруг, які будують життя у великому місті. Вони обговорюють чоловіків, стосунки та, звісно, секс із ними. Фільм крім легкої подачі зачіпає важливі теми, про які варто говорити відверто.

Бурштинові копи

Жанр: комедія

Актори: Євген Янович, Олег Маслюк, Дар'я Петрожицька

Українська комедія на екранах в кіно. Сюжет легкий, стрічка теж. Чудовий варіант для тих, хто хоче підтримати українське кіно та відпочити і посміятися. Коротко про сюжет: патрульного поліцейського Максима зі столиці перенаправлять у невеличке місто, де вирує бурштинова мафія. Він разом з колегою має їх зупинити, але чи вийде це – дізнаєтесь у кіно.

Інструкція з виховання мажорів

Жанр: комедія

Режисер: Николя Кюш

Актори: Жерар Жюньо, Камилль Лу, Том Либ

Вічна тема батьки й діти: мільярдер втомився від примх власних дітей. Тому він вирішує у дуже незвичний спосіб провчити їх і привчити до праці. Спершу чоловік інсценує банкрутство, а тоді – втечу від кредиторів і поліції з Монако до глибокої провінції. Натомість його вже дорослі мажори мають навчитися виживати та заробляти гроші.

Агент 117: З Африки з любов'ю

Жанр: бойовик, комедія

Режисер: Ніколя Бедос

Актори: Жан Дюжарден, П'єр Ніне, Фату Н’Діайє

Комедійний бойовик – пародія на шпигунські фільми. Юбер Бонассіє де ла Бат (Жан Дюжарден), відомий також як агент 117, готовий виконувати нові місії. Але він – чоловік вже солідного віку, але з нестримною вірою у власні сили та можливості. Оскільки це пародія, то герой в комплекті також має расові, релігійні та гендерні упередження. Словом – буде весело!

Людина, яка продала свою шкіру

Жанр: драма

Режисер: Каутер Бен Ханья

Актори: Яхья Махайни, Дея Лиан, Коэн Де Боу

Сем Алі, молодий, чутливий та імпульсивний сирієць, виїхав зі своєї країни до Лівану, аби уникнути війни. Він погодився на татуювання на своїй спині від одного з найпопулярніших сучасних художників в обмін на велику суму грошей, яка дає можливість подорожувати Європою і жити зі своєю коханою. Але ця історія не така проста, як здається.

Допрем'єрний показ "Веном 2: Карнаж"

Жанр: фантастика, бойовик

Режисер: Енді Серкіс

Актори: : Том Харді, Вуді Харрельсон, Мішель Вільямс, Наомі Харріс

Фантастичний бойовик "Веном 2: Карнаж" є продовженням однойменного фільму, що вийшов на екрани у 2018 році. У основі сюжету – комікси Marvel Comics. Ці допрем'єрні покази відбувають лише у деяких кінотеатрах.