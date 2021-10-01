І хоч на вулиці стає дедалі холодніше, це аж ніяк не привід проводити вихідні вдома. У Києві 2 – 3 жовтня очікується чимало цікавих подій, які подарують чудові емоції на цілий тиждень. А от чи буде це концерт, виставка, кіно чи фестиваль – вибір за вами.

До слова У Львові стартувала наймодніша подія осені – Lviv Fashion Week 2021

Концерти

MONATIK та Анна Трінчер

Усі прихильники творчості Монатіка мають змогу наживо почути його пісні. У Києві пройде виступ артиста за участю Анни Трінчер. Тому якщо хочеться провести вихідний з "РИТМом", покваптесь!

Монатік та Анна Трінчер запалять у Києві
Монатік та Анна Трінчер запалять у Києві / Фото Queen

Sailor & I

Він не просто діджей, але й музикант, композитор і продюсер. Виконавець має великий вплив на культуру електронної музики. Sailor & I грає у ключових клубах та на фестивалях по всьому світу, розділяє сцену з різноманітними артистами, такими як Tale of Us, Джон Хопкінс, DJ Tennis, M83 та Kiasmos.

Sailor & I виступить з концертом у Києві
Sailor & I виступить з концертом у Києві / Фото SkyBar

Ot Vinta

Ot Vinta – засновники самобутнього стилю "укр-а-біллі". З ними точно не засумуєш, бо ліричних пісень в їхньому репертуарі немає. А ноги самі пустяться в танок під їхні хіти :"Дарма я наївся цибулі", "Рок-н-рол для черепах", "Бабина тумба", "Дриґ-тин-димба", "Кобила" тощо.

Ot Vinta наповнять зал Docker Pub драйвом
Ot Vinta наповнять зал Docker Pub драйвом / Фото "Карабас"

Василь Зінкевич

Концерт народного артиста Василя Зінкевича має назву "Скрипка грає". Він відбудеться за участі скрипаля-віртуоза Василя Попадюка з Канади та автора-виконавиці Kristina V, яка вже підкорила своїм співом українську діаспору в США.

Афіша концерту Василя Зінкевича
Концерт в палаці "Україна" / Фото "Контрамарка"

Фестиваль хризантем: історія кохання

Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів квітів. Це точно вартує побачити!

Фестиваль крафтового сиру

Цими вихідними на фестивалі можна буде спробувати понад 300 різних сортів сиру від 60 найкращих виробників з усієї країни.

​​Екскурсія-подорож на ВДНГ

У ВДНГ запрошують на екскурсію
У ВДНГ запрошують на екскурсію / Фото ВДНГ

Під час екскурсії ви зможете ближче познайомитись з прекрасною архітектурою комплексу, дізнатись маловідомі факти з його історії й побувати там, куди зазвичай неможливо потрапити.

Екскурсія про мистецтво

Екскурсію проводитиме Євгенія Моляр. Маршрут охопить центральні павільйони з їх декоративними розписами, скульптурними композиціями та керамічними елементами. Гості дізнаються більше про художні техніки, що застосовувалися при оформленні будівель та авторів, які працювали над втіленням проєктів.

День народження Музею Науки

У просторі з'явилося близько 10 нових експонатів, деякі з них повернулися з подорожей країною. Також гості зможуть пройти нові ігри "Матемагія" та "Капітан Вектор". Музей розташований у павільйоні №23. Тут є понад 120 інсталяцій й експонатів про науку та дослідження.

Світ Велетнів

Велетні у порівнянні з дітьми
Велетні у порівнянні з дітьми / Фото "Світ Велетнів"

Тут на дітей та дорослих чекають велетні, що рухаються та розмовляють голосами відомих українців. Гойдалки, велето-шахи та доміно, моментальні знімки та смачні страви на фут-корті.

Що подивитися в кіно

Та якщо ви – любтель кіно, не пропустіть голлівудські новинки у кінотеатрі. 2 – 3 жовтня у прокаті стрічки:

  • "007: Не час помирати";
  • "Титан";
  • "Побачення в Нью-Йорку";
  • "В'язні Країни привидів";
  • "Літл Грім";
  • "Чужа земля".

"007:Не час помирати": дивіться трейлер

Окрім цього, у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувається показ короткометражних 100 фільмів за 100 хвилин. Водночас для глядачів будуть доступні фільми, реліз яких відбувся раніше. Зокрема, у кінотеатрах показують:

  • "Махнемось тілами";
  • "Віхола душ";
  • "Бестселер";
  • "Мулан: Нова легенда";
  • "Відьми Блеквуда";
  • "Холодний розрахунок";
  • "Режим героя";
  • "Ненависть";
  • "Дюна";
  • "Гунд".