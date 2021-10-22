Легкий освітник: новий формат лекцій у Домі культури NAZVA

У Львові відбувається багато цікавих культурних подій. Серед них є розважальні, музичні та освітні. Креативна команда Дому культури NAZVA вирішила поєднати усі три формати в одному.

Подія називається "Легкий освітник", і повністю пояснює концепцію. Тут можна послухати лекції у дружній атмосфері та віднайти однодумців.

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Легкий освітник у жовтні

22 жовтня відбудеться легкий освітник на тему панк-культури. Своїми знаннями ділитимуться історик Роман Коржик, режисер та музикант Павло Гоц. Вони розкажуть Вам про дух панку і про те, як цей дух втілився у музиці.

Кожен чув слово панк, та не кожен знає, як це пов'язано з футуризмом, дадаїзмом і до чого тут Енді Воргола. Кожен чув звуки панк-рокерських гітар, та не кожен знає, як це пов'язано з рок-н-ролом та як це звучання визначило розвиток музики в цілому,

– пояснює історик та лектор події Роман.

У Домі культури NAZVA, можна буде почути те, чому не вчать у школі та навіть не завжди можуть пояснити відомі "дорослі". Навчання відбуватиметься не з примусу, а під коктейлі у затишній, теплій атмосфері. Щоб послухати лекцію про панк-рок треба зайти в червоний корпус на 2 поверх будівлі на вулиці Жовківській, 29. Початок події о 19:00.