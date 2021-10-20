Вечір можна буде провести в теплій, але драйвовій атмосфері, яку створять музиканти. Вони зіграють треки зі свого 4 альбому.
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Виступ BUDU band
BUDU – український музичний гурт, який створює зрілу музику в стилі JAZZ. У своєму репертуарі вони мають цікаві аранжування, нестандартні гармонії. Мелодії доповнюють ліричною та глибокою поезією, мелодійністю української мови та приємним тембром жіночого вокалу солістки.
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На сцені виступатимуть одразу 8 музикантів:
- Марія Усенко — вокал;
- Олег Сотніков — бас-гітара;
- Олег Пашковський — клавішні;
- Андрій Юськевич — ударні;
- Віктор Павелко — саксофон;
- Денніс Аду — труба;
- Олександр Чаркін — тромбон;
- Віталій Савенко — бас-гітара.
Вони зіграють пісні нового альбому "САЛЮТ". Це вже 4 збірка робіт, яку гурт вирішив випустити на вінілі, щоб передати особливу атмосферу ламповості.