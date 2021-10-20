Вечір можна буде провести в теплій, але драйвовій атмосфері, яку створять музиканти. Вони зіграють треки зі свого 4 альбому.

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Виступ BUDU band

Дата: 31 жовтня о 20:00

Локація: LV Cafe jazz club, вулиця Січових стрільців, 3

Квитки: 150 – 200 гривень

BUDU – український музичний гурт, який створює зрілу музику в стилі JAZZ. У своєму репертуарі вони мають цікаві аранжування, нестандартні гармонії. Мелодії доповнюють ліричною та глибокою поезією, мелодійністю української мови та приємним тембром жіночого вокалу солістки.

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На сцені виступатимуть одразу 8 музикантів:

Марія Усенко — вокал;

Олег Сотніков — бас-гітара;

Олег Пашковський — клавішні;

Андрій Юськевич — ударні;

Віктор Павелко — саксофон;

Денніс Аду — труба;

Олександр Чаркін — тромбон;

Віталій Савенко — бас-гітара.

Вони зіграють пісні нового альбому "САЛЮТ". Це вже 4 збірка робіт, яку гурт вирішив випустити на вінілі, щоб передати особливу атмосферу ламповості.

Зверніть увагу! Через погіршення епідеміологічної ситуації у Львові діють додаткові обмеження. Тому організатори зазначають, що бронювання столика обов'язкове!