Фестиваль розпочнеться опівдні в суботу, 9 жовтня. Вхід на подію – безкоштовний.
До слова Книги, кава і вінтаж: чого очікувати від фестивалю у Львові
"Сихівська Родинаfest"
Організатори обіцяють море сімейних розваг. Вони відбуватимуться на площі біля центру Довженка впродовж 2 вихідних днів з 12:00 до 20:00. Тут буде:
- food зона з солодкою ватою;
- handmade ярмарок;
- розваги для дітей та дорослих;
- квести та настільні ігри для усієї сім’ї;
- надувні батути та гірки;
- футбольні майстер-класи;
- веломобілі тощо.
Дітей також потішить можливість отримати аквагрим. А ще планують провести майстер-класи по дереву з використанням електроінструменту! Але найголовніше цими вихідними – це піца, довжина якої сягатиме 35 метрів!
Майстер-класи по дереву / Фото Родинаfest
Організатори обіцяють, що на фестивалі вируватиме тепла сімейна атмосфера, а саме дійство об'єднає серця всіх поколінь.
Анонс події у Львові: відео