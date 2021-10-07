У Львові зготують найдовшу в Україні піцу вже цих вихідних: деталі події

7 жовтня 2021 , 19:10
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Джерело:

Родинаfest

У Сихівському районі Львова 9 та 10 жовтня відбудеться фестиваль "Сихівська Родинаfest". Організатори обіцяють багато цікавинок, зокрема приготування найдовшої піци в Україні.

Фестиваль розпочнеться опівдні в суботу, 9 жовтня. Вхід на подію – безкоштовний.

До слова Книги, кава і вінтаж: чого очікувати від фестивалю у Львові

"Сихівська Родинаfest"

Організатори обіцяють море сімейних розваг. Вони відбуватимуться на площі біля центру Довженка впродовж 2 вихідних днів з 12:00 до 20:00. Тут буде:

  • food зона з солодкою ватою;
  • handmade ярмарок;
  • розваги для дітей та дорослих;
  • квести та настільні ігри для усієї сім’ї;
  • надувні батути та гірки;
  • футбольні майстер-класи;
  • веломобілі тощо.

Дітей також потішить можливість отримати аквагрим. А ще планують провести майстер-класи по дереву з використанням електроінструменту! Але найголовніше цими вихідними – це піца, довжина якої сягатиме 35 метрів!


Майстер-класи по дереву / Фото Родинаfest

Організатори обіцяють, що на фестивалі вируватиме тепла сімейна атмосфера, а саме дійство об'єднає серця всіх поколінь.

Анонс події у Львові: відео

Автор: Вікторія Андрєєва