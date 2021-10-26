Мені достатньо оплесків, – Елтон Джон попрощається зі сценою останніми концертами

Відомий виконавець Елтон Джон заявив про завершення музичної кар'єри. Він заявив, що після прощального туру хоче приділити більше уваги своїй сім'ї та побути з ними.

Наразі співак готується до світового туру Farewell Yellow Brick Road. Через епідемію та травму йому довелось перенести частину виступів до 2023 року.

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Елтон Джон прощається зі сценою

74-річний Елтон Джон каже, що готовий провести якісно час зі своїм чоловіком та дітьми. Зараз синам Закару та Іллі – 10 та 8 років. Співак зазначає, що незабаром вони вже стануть підлітками, а він не хоче пропускати важливі моменти в сім'ї.

Я не знаю, скільки часу мені залишилося на цій землі після цього. Знаєте, мені достатньо оплесків. Я не хочу продовжувати подорожувати. Я не хочу бути далеко від своєї сім'ї. Кожен день – це бонус. Я тверезий, я чистий і можу цінувати життя на життєвих рівнях,

– заявив Елтон Джон.

Він додав, що коли його світове турне завершиться, йому буде вже 76 років.

Yellow Brick Road: прощальний тур

John's Farewell Yellow Brick Road: Final Tour почнеться в січні 2022 року в Новому Орлеані, штат Луїзіана. Заплановано 30 виступів у Північній Америці та Європі, а також у Новій Зеландії до 2023 року. В соціальних мережах Елтон Джон зазначив, що виступатиме на максимумі.

Незалежно від того, чи відбудеться це наступного літа у Франкфурті, чи на легендарному стадіоні Dodger Stadium на грандіозний фінал у Сполучених Штатах, я не можу дочекатися, щоб побачити вас усіх на дорозі востаннє. Це був неймовірний тур досі, сповнений найдивовижніших максимумів, і я з нетерпінням чекаю на те, щоб залишити з вами більше чудових спогадів на цих останніх шоу,

– заявив світовий виконавець.

Останній європейський етап туру перенесли з 2018 року через травму коліна, а згодом - світову пандемію. Натомість співак отримує задоволення від поновлення концертів і зазначив, що "реакція фанатів" змушує його "душу стрибати"