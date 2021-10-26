Серед слухачів було чимало відомих зірок. Співачка виконала для них 4 треки зі свого ще не випущеного альбому та композиції з попередніх платівок.

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Концерт для зіркових гостей

Ведуча програми "Adele One Night Only" Опра Вінфрі представила 33-річну володарку "Греммі" у обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі. Співачка Адель витсупала перед такими гостями, як Дрейк, Кріс Дженнер, Еллен ДеДженерес та дружина Порша де Россі, Ліззо, Джеймс Корден, Сара. Полсон, Гордон Рамзі та Гейл Кінг.

Серед гостей також був колишній чоловік Адель Саймон Конекі та їхній 9-річний син Анджело, який отримав особливий крик на сцені від своєї мами.

Які треки Адель заспівала для глядачів

На сцені обсерваторії Адель виконала 4 треки зі свого майбутнього альбому "30", зокрема й нещодавно випущений головний сингл "Easy On Me".

Кліп на новий трек: відео

Співачка також виконала фрагменти зі свого альбому 2008 року "19", хіти з 2011 року "21" та "25" 2015 року.