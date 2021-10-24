Під час екскурсії деякі міфі розвінчають. Але для всіх охочих буде багато цікавого про чаклунів та потойбічні сили у кращих традиціях свята Гелловіну.

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Київ – місто відьом

Екскурсія розпочнеться 30 жовтня о 16:00 з центру Києва – біля церкви Богородиці Пирогощі, що на Контрактовій площі, 1.

Відвідувачі та слухачі почують цікаву лекцію про магію та відьмацтво не тільки у столиці, але й по усьому світу. Учасники дізнаються де у Києві Лисі гори і в чому полягає особливість українського чаклунства. Лектор розкаже про справжніх відьом і про те, яких переслідувань вони зазнавали на наших землях. А ще — багато незвичайного про місця, які здавалися знайомими.

За 2,5 години учасники також дізнаються чому Україну називають "заповідником для відьом", де у Києві знайшли "поховання відьми", "місця сили" Києва та безліч цікавинок про Замкову гору.

Вартість екскурсії – 300 гривень.