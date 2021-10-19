Надя Дорофєєва представить Україну на корейському k-pop фестивалі: подробиці
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Раніше Посольство республіки Корея відзначило зірку за популяризацію k-pop культури в Україні. Тепер Надя Дорофєєва стала першою українською артисткою, яку запросили виступити на фестивалі сучасної корейської культури k-pop Let's Play Hongdae в XR-форматі.
Про це повідомила сама Надя Дорофєєва на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши афішу з анонсом її участі у фестивалі Let's Play Hongdae.
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Вона зазначила, що давно захоплюється Кореєю, її культурою та місцевим стилем, а у кінці допису написала фразу корейською "한국 에 대한 사랑 으로", що перекладається як "Із любов'ю до Кореї".
Фестиваль пройде в онлайн-форматі протягом 22 – 24 жовтня на платформах BBANGYA TV і olleh tv, а уже у цю суботу, 23 жовтня, можна буде побачити виступ української зірки.
Як повідомили на офіційній сторінці заходу в інстаграмі, окрім Наді Дорофєєвої цього дня виступлять:
- NELL
- NEMESIS
- JungHeum Band
- STORY SELLER
- LiveYubin
- Touched
- GUYZ
- ASH DA HERO
Що таке K-pop
Музичний жанр Південної Кореї, який охоплює безліч стилів та течій музики цієї країни: електропоп, хіп-хоп і сучасний ритм-енд-блюз. Сьогодні це ціла субкультура, популярна у всьому світі та в Україні зокрема.
Текст публікації Наді Дорофєєвої
Ви знаєте, що у мене з Кореєю довга історія і велика любов. Я захоплююся її культурою і місцевим стилем!
Кілька років тому Посольство республіки Корея нагородило мене за популяризацію k-pop культури в Україні. А зараз я стала першим українським артистом, запрошеним на фест корейської культури Let's Play Hongdae в XR-форматі.
Квитки доступні на сайті @hongdaeya, побачимося в ефірі 23 жовтня @rockinkoreaent!