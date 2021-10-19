Надя Дорофєєва представить Україну на корейському k-pop фестивалі: подробиці

Раніше Посольство республіки Корея відзначило зірку за популяризацію k-pop культури в Україні. Тепер Надя Дорофєєва стала першою українською артисткою, яку запросили виступити на фестивалі сучасної корейської культури k-pop Let's Play Hongdae в XR-форматі.

Про це повідомила сама Надя Дорофєєва на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши афішу з анонсом її участі у фестивалі Let's Play Hongdae.

Вам буде цікаво Лідер культового гурту Rammstein виступить в Україні: дата концерту Тілля Ліндеманна

Вона зазначила, що давно захоплюється Кореєю, її культурою та місцевим стилем, а у кінці допису написала фразу корейською "한국 에 대한 사랑 으로", що перекладається як "Із любов'ю до Кореї".

Фестиваль пройде в онлайн-форматі протягом 22 – 24 жовтня на платформах BBANGYA TV і olleh tv, а уже у цю суботу, 23 жовтня, можна буде побачити виступ української зірки.

Як повідомили на офіційній сторінці заходу в інстаграмі, окрім Наді Дорофєєвої цього дня виступлять:

NELL

NEMESIS

JungHeum Band

STORY SELLER

LiveYubin

Touched

GUYZ

ASH DA HERO