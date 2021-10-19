В перекладі це означає "я ненавиджу дітей". Назва туру народилася від однойменної пісні.

До слова Олег Винник скасовує концерти: причина змін у графіку співака

Виступ лідера гурту Rammstein

Тілль Ліндеманн виступить у київському клубі Stereoplaza. Концерт заплановано на 18 січня 2022 року. Співак повернеться в Україну вже з новим гуртом в рамках європейського туру Ich Hasse Kinder.

Зверніть увагу! Вартість квитків стартує від 2 000 гривень за місце у фан-зоні. Найдорожчі місця коштують 13 000 гривень.

Тур отримав назву на честь однойменної пісні, яку музикант випустив в День захисту дітей. Проте епатаж лише починався: на композицію зняли кліп у Москві. Сюжет відео роботи розгортається в 1989 році в одній зі шкіл СРСР.