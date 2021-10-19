В перекладі це означає "я ненавиджу дітей". Назва туру народилася від однойменної пісні.
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Виступ лідера гурту Rammstein
Тілль Ліндеманн виступить у київському клубі Stereoplaza. Концерт заплановано на 18 січня 2022 року. Співак повернеться в Україну вже з новим гуртом в рамках європейського туру Ich Hasse Kinder.
Тур отримав назву на честь однойменної пісні, яку музикант випустив в День захисту дітей. Проте епатаж лише починався: на композицію зняли кліп у Москві. Сюжет відео роботи розгортається в 1989 році в одній зі шкіл СРСР.
Тілль Ліндеманн
Фронтмен і голос гурту RAMMSTEIN та своєрідна ікона індустріальної сцени. До весни 2020 року виконавець співпрацював з Пітером Тегтгреном – вони мали спільний проєкт Lindemann. Але він припинив своє існування. Німецький співак приїде на виступ у 2022 році вже з новою групою.