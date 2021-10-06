Перший концерт відбувся 4 жовтня у театрі імені Заньковецької. Він зібрав аншлаг у залі.
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"Дударик 50": програма святкування у Львові
"Два по 50? – Будь ласка!"
Заплановано виступ вокальної формації "Дударик-FOREVER" у супроводі естрадного оркестру. Гостями свята будуть колективи, яким теж незабаром виповниться 50. Звідси – й жартівлива назва. Спільно з "Дудариком" виступатиме фольклорний ансамбль "Веселка" (з міста Білгород-Дністровський). Солісти - Юрій Йосифович, Олег Лихач та Юрій Шевчук.
Святкова програма "Дударик 50"
На святковій концертній програмі також будуть гості. На сцені виступатиме "Хорея Козацька" – лицарі духу, завзяті дослідники, реконструктори і репрезентанти української музики 17-20 століть. Слухачі почують їхнє унікальне сольне звучання, а також творчий симбіоз автентичних барв із чоловічим та хлоп’ячим складом капели.
Друга частина концерту теж матиме зіркових гостей. Твори виконуватимуть у супроводі Академічного симфонічного оркестру "INSO-Львів" та солістів Львівської та Київської національної опер Людмили Осташ, Тетяни Вахновської, Романа Трохимука та Сергія Магери.
"Oktoberfest по-львівськи": як минув захід
Перший святковий концерт "Дударика" на честь ювілею відбувся у театрі імені Марії Заньковецької 4 жовтня. Розпродані були усі 100 квитків. Користувачі у фейсбуці діляться позитивними враженнями та дякують виконавцям за неймовірний концерт.
Промовисті світлини з концерту «Oktoberfest по-львівськи» / Фото Роман Метельський