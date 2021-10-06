Найвідоміший львівський хор "Дударик" святкує 50-річчя: оголосили розклад концертів

Львівський чоловічий хор "Дударик" святкує свій ювілей 50-річчя концертною програмою. Його учасники повідомили про мистецький марафон, присвячений цій події. Заплановано 3 події – квитки вже можна придбати у касах міста.

Перший концерт відбувся 4 жовтня у театрі імені Заньковецької. Він зібрав аншлаг у залі.

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"Дударик 50": програма святкування у Львові

"Два по 50? – Будь ласка!"

: 15 жовтня о 17:00: Львівська національна філармонія: 350 гривень

Заплановано виступ вокальної формації "Дударик-FOREVER" у супроводі естрадного оркестру. Гостями свята будуть колективи, яким теж незабаром виповниться 50. Звідси – й жартівлива назва. Спільно з "Дудариком" виступатиме фольклорний ансамбль "Веселка" (з міста Білгород-Дністровський). Солісти - Юрій Йосифович, Олег Лихач та Юрій Шевчук.

Святкова програма "Дударик 50"

: 17 жовтня о 18:00: Львівська національна опера: 240 – 550 гривень

На святковій концертній програмі також будуть гості. На сцені виступатиме "Хорея Козацька" – лицарі духу, завзяті дослідники, реконструктори і репрезентанти української музики 17-20 століть. Слухачі почують їхнє унікальне сольне звучання, а також творчий симбіоз автентичних барв із чоловічим та хлоп’ячим складом капели.

Друга частина концерту теж матиме зіркових гостей. Твори виконуватимуть у супроводі Академічного симфонічного оркестру "INSO-Львів" та солістів Львівської та Київської національної опер Людмили Осташ, Тетяни Вахновської, Романа Трохимука та Сергія Магери.

"Oktoberfest по-львівськи": як минув захід

Перший святковий концерт "Дударика" на честь ювілею відбувся у театрі імені Марії Заньковецької 4 жовтня. Розпродані були усі 100 квитків. Користувачі у фейсбуці діляться позитивними враженнями та дякують виконавцям за неймовірний концерт.

Промовисті світлини з концерту «Oktoberfest по-львівськи» / Фото Роман Метельський