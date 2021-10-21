Не може виступати через м'язові спазми: Селін Діон відтермінувала концерти у Лас-Вегасі

Одна з найвідоміших виконавиць світу Селін Діон повідомила, що змушена скасувати концерти у Лас-Вегасі. Вона поділилася, що причиною є певні проблеми зі здоров'ям.

Співачка довго готувалася до цих виступів. Проте не зможе виступити через те, що відчуває "сильні і постійні м'язові спазми".

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Скасування концертів Селін Діон

Співачка повідомила, що відкладає усі виступи, заплановані на листопад та початок 2022 року. Вони мали відбутися в The Resorts World Theater у Лас-Вегасі. У своєму інстаграмі вона зазначила, що дуже засмучена таким станом речей. Вона разом з командою готувала нове шоу протягом 8 місяців, але стан здоров'я не дозволяє виконавиці почати виступати наступного місяця.

Мої партнери в Resorts World Las Vegas і AEG цілодобово працювали, щоб підготувати до мого шоу абсолютно новий сучасний театр, і він дуже красивий. Мені так погано, що я їх підводжу, і мені особливо шкода, що я розчарувала всіх фанатів, які планували приїхати в Лас-Вегас,

– написала Селін.

Вона додала, що має зосередитися на тому, щоб якомога швидше видужати. За попередньою інформацією, виконавиця відновить свій тур Courage World Tour 9 березня 2022 року.