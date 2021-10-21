Певица долго готовилась к этим выступлениям. Однако сможет выступить из-за того, что испытывает "сильные и постоянные мышечные спазмы".

Актуально Олег Винник отменяет концерты: причина изменений в графике певца

Отмена концертов Селин Дион

Певица сообщила, что откладывает все выступления, запланированные на ноябрь и начало 2022 года. Они должны были состояться в The Resorts World Theater в Лас-Вегасе. В своем инстаграме она отметила, что очень расстроена таким положением вещей. Она вместе с командой готовила новое шоу в течение 8 месяцев, но состояние здоровья не позволяет исполнительнице начать выступать в следующем месяце.

Мои партнеры в Resorts World Las Vegas и AEG круглосуточно работали, чтобы подготовить к моему шоу совершенно новый современный театр, и он очень красивый. Мне так плохо, что я их подвожу, и мне особенно жаль, что я разочаровала всех фанатов, которые планировали приехать в Лас-Вегас,

– написала Селин.

Она добавила, что сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее выздороветь. По предварительной информации, исполнительница восстановит свой тур Courage World Tour 9 марта 2022.