Одразу 2 великі концерти поспіль: гурт "Бумбокс" оголосив про масштабне шоу

Масштабні концентри популярного українського гурту "Бумобокс" відбудуться у київському Палаці Спорту. Виступи заплановано на 8 та 9 квітня 2022 року.

У програмі буде щонайменше 30 пісень улюленого виокнавця. Крім хітів, артисти також презентують нові композиції з альбому "Таємний код: Рубікон".

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Виступ "Бумбокса" в Києві: деталі

Концерти у Палаці Спорту – це нова потужна шоу-програма, особливий концепт і лише чесні рядки пісень. Виступи залучать дві сцени, оновлений відеоряд, сольні номери від окремих музикантів гурту, спеціальних секретних гостей, діджеїв на розігріві та новий ексклюзивний мерч Бумбокса.

Організатори зазначають, що за досвідом попередніх великих концертів, пролунає від 25 до 35 композицій.

Справа не в тому, як голосно і довго буде грати музика, скільки світлових приладів увімкнено й яку кількість новонароджених дівчаток назвуть Поліною. Зараз, коли Covid змінив світ, як ніколи важливо "любить, как пульсирует зал” і "слова наизусть орать",

– зазначають організатори шоу.

Вони також запрошують попрактикувати ці навички разом із солістом, Андрієм Хливнюком, в Палаці Спорту на концерті улюбленого гурту.

Пісня-запрошення від гурту: відеокліп