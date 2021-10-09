Дивовижна музика, неймовірні сценічні образи та голос фронтвумен Юлії Саніної, який пробирає до мурах: незабутнє шоу від The HARDKISS, яке не можна пропускати.
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Гурт засяяв серед українських зірок у 2011 році і з того моменту команда брала участь у багатьох престижних фестивалях в Україні та закордоном, давала безліч концертів і кожного разу це були не лише вражаючі номери, а й живий звук, адже The HARDKISS не використовує фонограму. Не дивно, що з року у рік лави фанатів невпинно поповнюються.
Цього року колектив поповнив дискографію новим четвертим студійним альбомом "Жива і не залізна", в який увійшли як і відомі треки, так і 4 нові пісні. Тут і експериментальний рок, і електроніка, і навіть джангл.
Концепція альбому – Життя. Це не "космічна ластівка", а жива пташка в своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває,
– поділилася фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна.
І цього ж року у честь свого десятиліття та виходу нового альбому гурт відправився у тур Україною, де окрім улюблених хітів можна буде почути нові треки у живому виконанні.
The HARDKISS – 7 вітрів (official video)
Вам буде цікаво Юлія Саніна показала, як змінювався гурт The Hardkiss за останні 10 років: архівні фото
Тур неймовірних The HARDKISS
Миколаїв
Де: Обласний палац культури, площа Суднобудівників, 3
Коли: 11 жовтня о 17:00 та 20:00
Скільки: 350 – 1100 гривень
Херсон
Де: ККЗ "Ювілейний", вулиця Перекопська, 11
Коли: 12 жовтня о 17:00 та 20:00
Скільки: 390 – 990 гривень
Одеса
Де: Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3
Коли: 13 жовтня о 17:00 та 20:00
Скільки: 450 – 1490 гривень
Львів
Де: нічний клуб Malevich, проспект В'ячеслава Чорновола, 2
Коли: 15 та 16 жовтня о 20:00
Скільки: 790 – 1490 гривень
Ювілейне шоу The HARDKISS "Десять" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 18 червня 2022 року, квитки на яке є уже в продажу.
Вже десять років пісні гурту стають саундтреками найрізноманітніших моментів життя багатьох людей. Вони допомагають пережити труднощі, супроводжують радощі та успіхи, просто надихають і надають сили. Як же часто ми чуємо такі історії від слухачів. Всі ці саундтреки прозвучать за рік на НСК "Олімпійський". Ми об'єднаємо всіх своїх друзів з такими різними історіями. Тих, хто любить драйвовий Hard і тих, хто обожнює ніжний Kiss,
– поділилась Юлія Саніна.
Неймовірна атмосфера концертів The HARDKISS фото з фейсбук-сторінки гурту