Дивовижна музика, неймовірні сценічні образи та голос фронтвумен Юлії Саніної, який пробирає до мурах: незабутнє шоу від The HARDKISS, яке не можна пропускати.

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Гурт засяяв серед українських зірок у 2011 році і з того моменту команда брала участь у багатьох престижних фестивалях в Україні та закордоном, давала безліч концертів і кожного разу це були не лише вражаючі номери, а й живий звук, адже The HARDKISS не використовує фонограму. Не дивно, що з року у рік лави фанатів невпинно поповнюються.

Цього року колектив поповнив дискографію новим четвертим студійним альбомом "Жива і не залізна", в який увійшли як і відомі треки, так і 4 нові пісні. Тут і експериментальний рок, і електроніка, і навіть джангл.

Концепція альбому – Життя. Це не "космічна ластівка", а жива пташка в своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває,

– поділилася фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна.

І цього ж року у честь свого десятиліття та виходу нового альбому гурт відправився у тур Україною, де окрім улюблених хітів можна буде почути нові треки у живому виконанні.

The HARDKISS – 7 вітрів (official video)

Вам буде цікаво Юлія Саніна показала, як змінювався гурт The Hardkiss за останні 10 років: архівні фото

Тур неймовірних The HARDKISS

Миколаїв

Де: Обласний палац культури, площа Суднобудівників, 3

Коли: 11 жовтня о 17:00 та 20:00

Скільки: 350 – 1100 гривень

Херсон

Де: ККЗ "Ювілейний", вулиця Перекопська, 11

Коли: 12 жовтня о 17:00 та 20:00

Скільки: 390 – 990 гривень

Одеса

Де: Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3

Коли: 13 жовтня о 17:00 та 20:00

Скільки: 450 – 1490 гривень

Львів

Де: нічний клуб Malevich, проспект В'ячеслава Чорновола, 2

Коли: 15 та 16 жовтня о 20:00

Скільки: 790 – 1490 гривень

Ювілейне шоу The HARDKISS "Десять" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 18 червня 2022 року, квитки на яке є уже в продажу.

Дізнатися більше та придбати квитки можна на сайті гурту.

Вже десять років пісні гурту стають саундтреками найрізноманітніших моментів життя багатьох людей. Вони допомагають пережити труднощі, супроводжують радощі та успіхи, просто надихають і надають сили. Як же часто ми чуємо такі історії від слухачів. Всі ці саундтреки прозвучать за рік на НСК "Олімпійський". Ми об'єднаємо всіх своїх друзів з такими різними історіями. Тих, хто любить драйвовий Hard і тих, хто обожнює ніжний Kiss,

– поділилась Юлія Саніна.

Неймовірна атмосфера концертів The HARDKISS фото з фейсбук-сторінки гурту