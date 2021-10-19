Олег Винник скасовує концерти: причина змін у графіку співака

Кумир сотень тисяч жінок України Олег Винник зараз перебуває у гастрольному турі країною. Проте частину своїх виступів співаку довелося скасувати.

Концерт у Запоріжжі перенесли на наступний рік через хворобу виконавця. Виступи у кількох містах на сході скасували через погіршення епідемічної ситуації.

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Скасування концертів Олега Винника

Перший концерт в Запоріжжі виконавець скасував через тривалий ларінгіт. Тому усім слухачам та шанувальникам Олега Виника доведеться чекати на виступ у березні. Квитки з 16 жовтня 2021 року будуть актуальні 12 березня 2022 року.

Я з ларингітом уже їжджу 4 тижні. Так сталося, ми не роботи. Але мені дуже важко і боляче це приймати. Ми концерти ці проведемо, все добре, просто їх переносимо. Я хочу вибачитися перед вами та сказати дякую за ваше розуміння і терпіння,

– записав відео-звернення Олег Винник.

Звернення співака: відео

Проте через погіршення епідеміологічної ситуації у Краматорську, Покровську та Бердянську концерти також довелось скасувати. Олег Винник у соцмережах запевнив, що всі скасовані концерти відбудуться у 2022 році. Квитки залишаються дійсними.

А жителям Сєвєродонецька пощастило – співак зазначив, що зустріч у Льодовому Палаці відбудеться 19 жовтня згідно з графіком.