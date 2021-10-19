Концерт в Запорожье перенесли на следующий год из-за болезни исполнителя. Выступления в нескольких городах на востоке отменили из-за ухудшения эпидемической ситуации.

К слову Романтичный концерт скрипача Святослава Кондратива: даты выступлений маэстро по Украине

Отмена концертов Олега Винника

Первый концерт в Запорожье исполнитель отменил из-за длительного ларингита. Поэтому всем слушателям и поклонникам Олега Винника придется ждать выступление в марте. Билеты с 16 октября 2021 будут актуальны 12 марта 2022.

Я с ларингитом уже езжу 4 недели. Так случилось, мы не роботы. Но мне очень трудно и больно это принимать. Мы концерты эти проведем, все хорошо, просто их переносим. Я хочу извиниться перед вами и сказать спасибо за ваше понимание и терпение,

– записал видео-обращение Олег Винник.

Обращение певца: видео

Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Краматорске, Покровске и Бердянске концерты также пришлось отменить. Олег Винник в соцсетях заверил, что все концерты состоятся в 2022 году. Билеты остаются действительными.

А жителям Северодонецка повезло – певец отметил, что встреча в Ледовом Дворце состоится 19 октября в соответствии с графиком.