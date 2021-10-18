Культурний гід допоможе кожному відвідувачу розібратися в цих "мальовничих символах", захопитися гостротою розуму і твердістю руки митця. На слухачів чекає безліч цікавих фактів та насолоди від побачених картин.

Актуально Натхнення не тільки від осінніх барв: 4 незабутні виставки у Києві

Гюстав Моро – волхв символізму

Дата: 18 жовтня, 19:00

Локація: Odessa Factory Group, вулиця Преображенська, 11

Квитки: 350 гривень

Реєстрація: тут.

Мистецтвознавець Володимир Островський проведе у захопливий світ живопису та розкриє секрети на відомих картинах митця Гюстава Моро.

Можливо, ви ще не знайомі з полотнами художника, тоді таке знайомство буде ще тепліше та приємніше. Оскільки, блискуча майстерність в поєднанні з абсолютною освіченістю і різнобічними здібностями дозволили Моро насичувати свої картини глибинною значущістю. На його роботах також присутній складний культурологічний підтекст: є фрагменти міфологічних оповідей та сюжети на біблійну тематику.

У вартість квитка екскурсії з Володимиром Островським входить напій на вибір (чай, кава, вино) і десерт. Для компаній від 5 осіб діє знижка 10%. Тривалість заходу – близько 2 годин.