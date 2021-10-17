Усі вони про трансформації – зовнішні та внутрішні. Виставки дуже різні за змістом, проте кожна з них змушує глядача задуматися над побаченим.
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"Це мені можна"
Це дуже глибока виставка, на якій представлені роботи митців з та без синдрому Дауна – це творці "ательенормально" і студії "Роза". На експозиції можна побачити експонати з глини з Європи та Азії різних епох, або ж – явлення митців про ці моменти.
"В акваторії заводу купатися було заборонено"
Історія трансформації Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2 в культурну творчу лабораторію в роботах художників, документах, артефактах. Історія вмирання і відродження на прикладі одного об'єкта
"Футуромарення"
На виставці представлені роботи українських художників 20 років минулого століття. Організатори хотіли продемонструвати, як творці того часу бачили перехід від творчості минулого до майбутнього.
Експрес "Одеса-Київ"
Ця виставка буде цікава не тільки тим, хто любить подорожувати, але й тим, хто намагається мінімізувати подорожі в Укрзалізниці (і дарма!). Всі роботи на експозиції – це види з вікна поїзда. Їх збирав Євген Петров під час подорожей у ранкові години.