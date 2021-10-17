Усі вони про трансформації – зовнішні та внутрішні. Виставки дуже різні за змістом, проте кожна з них змушує глядача задуматися над побаченим.

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"Це мені можна"

Дата: до 24 жовтня, з середи по неділю з 16:00 до 17:30

Локація: дворик Музею Ханенків, вулиця Терещенківська, 15 – 17

Квитки: вхід вільний

Це дуже глибока виставка, на якій представлені роботи митців з та без синдрому Дауна – це творці "ательенормально" і студії "Роза". На експозиції можна побачити експонати з глини з Європи та Азії різних епох, або ж – явлення митців про ці моменти.

"В акваторії заводу купатися було заборонено"

Дата: до 24 жовтня

Локація: М17, вулиця Антоновича, 102 – 104

Квитки: вхід – 100, пільговий 70 гривень

Історія трансформації Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2 в культурну творчу лабораторію в роботах художників, документах, артефактах. Історія вмирання і відродження на прикладі одного об'єкта

"Футуромарення"

Дата: до 30 січня

Локація: "Мистецький Арсенал", вулиця Лаврська, 10 – 12

Квитки: вхід 100 гривень, пільговий 50

На виставці представлені роботи українських художників 20 років минулого століття. Організатори хотіли продемонструвати, як творці того часу бачили перехід від творчості минулого до майбутнього.

Експрес "Одеса-Київ"

Дата: до 4 грудня

Локація: галерея "ЦЕХ", вулиця Кирилівська, 69

Квитки: вхід вільний

Ця виставка буде цікава не тільки тим, хто любить подорожувати, але й тим, хто намагається мінімізувати подорожі в Укрзалізниці (і дарма!). Всі роботи на експозиції – це види з вікна поїзда. Їх збирав Євген Петров під час подорожей у ранкові години.