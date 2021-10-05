Посміятися чи втиснутися від жаху у крісло: кінопрем'єри жовтня на будь-який смак

Жовтень обіцяє бути багатим на прем’єри нових фільмів самих різних жанрів! Комедії, трилери, жахи чи навіть документальне кіно – залишилось обрати, купити улюблений попкорн та у комфортному кріслі кінотеатру зануритися у нову історію.

Комедії

Бурштинові копи

: комедія: Євген Янович, Олег Маслюк, Дар’я Петрожицька, Аліна Паш: 7 жовтня 2021 року

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Максим із загостреним почуттям справедливості доблесно несе службу на посаді київського патрульного поліцейського. Лиш один раз у житті він порушив статут в ім'я кохання, але тут же усамітнених поліцейських застукали журналісти.

Щоб уникнути скандалу, керівництво направляє Максима служити у невеличке смт на Житомирщині, де до появи хлопця жоден правоохоронець не наважувався ставати на заваді незаконної діяльності бурштинової мафії. В допомогу в цій справі хлопцеві дали Богдана – майстра потрапляти у незручні ситуації.



Бурштинові копи / Постер фільму

Все про секс (18+)

: комедія: Дакота Шейн Горман, Стерлінг Сулейман, Парвеш Шина, Емма Декерс: 7 жовтня 2021 року

Про дещо говорити потрібно. Про ЦЕ відверто говорити важливо. Троє подруг – Кейсі, Сейдж та Моргана – будують у великому місті життя та кожна стикається з новими викликами: Кейсі давно намагається побороти депресію, Сейдж мріє стати великою художницею, хоч поки працює баристою, а Морган хоч і працює на серйозній роботі у видавництві, та через ті копійки, що їй платять, змушена вдаватися до надання секс-послуг.

Недоліками та перевагами такого життя дівчата діляться та охоче обговорюють. Обговорюють чоловіків, стосунки з ними та, звісно, секс.

Важливо! Щоб переглянути цей фільм у кінотеатрі – вам повинно виповнитися 18+ років. Інакше – не можна, навіть з батьками. На вході до зали контролери перевірятимуть документи.



Все про секс / Джерело Планета Кіно

Тост

: КомедіяБенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Кіан Кожанді, Джулія Пьятон, Франсуа Морель, Гілен Лондез: 14 жовтня 2021 року

За сімейною вечерею розмови лише про одне – про майбутнє весілля Софі, яка от-от вийде заміж. Однак її брат Адріан зараз подумки далеко від цього радісного збудження, адже 4 тижні назад його кохана Соня оголосила, що їй необхідна перерва у стосунках на місяць, який збігає саме сьогодні. В очікуванні хоч якоїсь звістки свою тривожність він зриває на родичах, ображаючи їх мимоволі. А що гірше того, майбутній зять пропонує йому виголосити промову на весіллі. Що робити, якщо щось сказати треба, але вимовлене так відрізняється від того, що хотіла почути рідня?



Тост / Постер фільму

Почати з нуля!

: комедіяВалентина Лодовіні, Нері Маркоре, Ліберо Де Рієнцо, Діно Аббрешія, Андреа Пісані14 жовтня 2021 року

У 40-літньої Джулії все життя котиться додолу: вдома егоїстичний самозакоханий бойфренд вдає, ніби він великий художник, хоча радше просто нестерпний сусід; на роботі замість підвищення – нова 20-річна начальниця, яка окрім блогу не займається нічим, а всю роботу доводиться виконувати Джулії, а подруги й навіть сестра не те, щоб допомогти хоч чимось не здатні, а й вислухати та поговорити не спроможні!

Остання капля підштовхує жінку звернутися до відомого терапевта, щоб у цьому метушливому житті врешті віднайти гармонію.



Почати з нуля / Постер фільму

Де гроші

: комедія: Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов: 21 жовтня 2021 року

Друг авантюриста-піаніста Міші потрапив під арешт, однак Міша хоче допомогти йому, тож щоб знайти кругленьку суму для визволення товариша він втирається у довіру до старенької пані та працевлаштовується у її таємничий будинок. Та у будинку-квесту не він один бажає привласнити кошти жінки та задається питанням "де гроші".

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Де гроші / Постер фільму

Генделик

: комедія: Владислав Мамчур, Людмила Загорська, Влад Нікітюк, Артем Єгоров, Максим Боряк, Єфросинія Мельник, Сергій Сипливий: 28 жовтня 2021 року

Сценариста Івана спіткала біда: через творчу кризу він вчасно не дописав сценарій, через що тепер його життю загрожує небезпека, адже замовник – впливовий кримінальний авторитет. І навіть гонорар він не здатен повернути, бо давно його витратив, тому єдина надія на втечу. Перед дорогою Іван заглянув у місцевий генделик, і наслідки цього рішення його закрутили у такому вирі подій, що попередні здалися лише легенькою розминкою.



Генделик / З постера фільму

"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінг Сан"

: комедія, драма, мелодрамаТімоті Шаламе, Елізабет Мосс, Сірша Ронан, Леа Сейду, Едвард Нортон, Тільда Суінтон, Крістоф Вальц: 28 жовтня 2021 року

Французьке місто середини ХХ століття, відділення американської газети "Французький вісник", у кімнатці зібралися редактори, щоб обрати три історії з життя, що вирує навколо, які підуть у тираж. Ці історії когось надихнуть, когось розчарують, когось роздратують, але неодмінно не залишать байдужими.



"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінг Сан" / Кадр з трейлеру, Планета Кіно

Фантастика та фентезі

Веном 2: Карнаж

фантастика, екшн: Том Харді, Вуді Гаррельсонз 08 жовтня 2021 року

У 2018 році на екрани вийшов бойовик "Веном", продовженням якого є "Веном 2: Карнаж". Цього разу Едді Брок буде змушений протистояти серійному вбивці та маньяку Клетусу Кессіді, який став ще не безпечнішим для оточуючих, бо об’єднався зі ще одним інопланетним симбіотом. Тепер він монстр, єдина мета якого вбивати та калічити людей.

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Веном 2: Карнаж / Постер фільму

Джим гудзик і пірати "Чортова дюжина"

: фентезі, пригоди, сімейнийСоломон Гордон, Хеннінг Баум, Лейган Есперанзате, Аннета Фрір, Уве Оксенкнехт: 14 жовтня 2021 року

Продовження вражаючого фентезі від автора знаменитої "Нескінченної історії" про чарівну країну Медландію.

Пірати з "Чортової дюжини" викрадають дітей! Щоб захистити чарівну країну Медландію, зупинити небезпечну банду та врятувати дітей Джим гудзик і машиніст Лукас вирушають у небезпечну подорож, у якій їх чекає багато пригод та можливе розкриття правди про таємниче походження Джима.



Джим гудзик і пірати "Чортова дюжина" / Постер фільму, джерело: Планета Кіно

Мультфільми

Щось не так з Роном

Жанри: мультфільм, пригоди, комедія

В головних ролях: Томас Барбаска, Бентлі Калу, Ава Морс

Дата виходу на екрани: 14 жовтня 2021 року

У неймовірному світі у 11-літнього школяра Барні є найкращий друг Рон: робот, що вміє ходити, говорити та охоче спілкуватися з дітьми. Однак одного дня Барні помічає, що з його другом щось не так. Ця несправність стане відправною точкою для героїв у захоплюючу подорож.



Щось не так з Роном / Кадр з мультфільму

Родина Адамсів 2

: анімація, комедія, сімейний: Хлоя Грейс Морец, Шарліз Терон, Оскар Айзек, Білл Хейдер, Снуп Догг, Нік Кролл: 21 жовтня 2021 року

Довгоочікуване продовження мультфільму уже зовсім скоро! Родина Адамсів повертається, а з ними і дивакуваті жарти, таємні інтриги, переляки та різноманітні дивацтва, що не дадуть заскучати напередодні Хелловіну!



Родина Адамсів 2 / Постер мультфільму

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Ми – монстри 2

: анімація, комедія, сімейнийЕмілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост28 жовтня 2021 року

З надзвичайних пригод родини Вішборнів пройшов уже рік. Чудовий рік, за який Баба Яга та горбун Ренфілд зрозуміли, що кохають одне одного та уже готуються до весілля, на яке запросили усю свою родину. Однак раптово в цю ідилію вмішуються чужі плани – задля експериментальних запусків апарата, який б зміг зцілювати від будь-яких хвороб, дуже потрібні такі, як наречені. Тож з самісінької церемонії їх викрадає дівчинка з надлюдськими можливостями – Міла Старр.

Щоб визволити своїх рідних, сімейка Вішбарнів знову мусить перетворитися на монстрів.



Ми – монстри 2 / Постер мультфільму

Команда котиків

: мультфільм, пригоди: Крістен Шаал, Дж.К. Сіммонс, Шарлто Коплі, Дольф Лундгрен, Патрік Варбертон: 28 жовтня 2021 року

Банда акул не лишає у спокої околиці, а одного разу через її напад навіть загинув друг Квінна, тож він вирішує, що пора зібрати команду котиків та дати відсіч нахабній банді. Однак одного бажання та наполегливості мало! Група ентузіастів абсолютно не готова до такої місії, тому вони звертаються до вправного учасника бойових дій Клаггарта по допомогу, щоб з уміннями, кмітливістю та великими серцями повернути спокій підводній спільноті.



Команда котиків / Постер мультфільму

Драма

Людина, яка продала свою шкіру

: драма: Ях'я Магайні, Моніка Беллуччі, Дея Ліан, Коен Де Боу, Саад Лостан: 14 жовтня 2021 року

Тікаючи від війни молодий сирієць Сем Алі виїхав до Лівану. Щоб жити вільно, подорожувати Європою та бути зі своєю коханою, хлопець погоджується стати живим витвором мистецтва та нанести татуювання на свою спину від одного з найпопулярніших художників. Однак згодом Сем розуміє, що його крок насправді зовсім не означає свободи.



Людина, яка продала свою шкіру / Постер фільму

Остання дуель

: драмаБен Аффлек, Метт Деймон, Джоді Комер, Адам Драйвер: 21 жовтня 2021 року

ХІV століття, Нормандія, часи володарювання короля Карла VI, столітня війна. Легендарний лицар Жан де Карруж повертається з війни, та замість "тихої гавані" вдома зустрічають нові удари долі: за його відсутність дружину Маргаріт згвалтував його сусід, нормандський сквайр, один з найповажніших членів двору. Однак той, звісно, все заперечує, а звинуваченням жінки ніхто не вірить, тож Жан де Карруж звертається до самого короля. І життя знову підносить "подарунок": правду потрібно встановити у поєдинку, де переможець буде визнаний правим, а у разі програшу лицар та його дружина за неправдиві свідчення будуть віддані вогню.



Остання дуель / Кадр з трейлеру, джерело: Планета Кіно

Котячі світи Луїса Вейна

: драма, біографія, історія: Бенедикт Камбербетч, Клер Фой, Андреа Райзборо, Джуліан Берретт, Олів'є Ріхтерс: 28 жовтня 2021 року

Біографічний фільм про ексцентричного митця 19-го століття Луїса Вейна, який став доволі відомим завдяки сюрреалістичним картинам, в яких постійно повторювалися одні й ті самі герої… Котики!



Котячі світи Луїса Вейна / Джерело: Планета Кіно

Спокуса

: драма, романтика, біографія, історіяВіржині Ефіра, Дафна Патакія, Шарлотта Ремплінг, Ламбер Вільсон, Олів'є Рабурден28 жовтня 2021 року

Малесеньку Бенедетту, батьки якої побачили знамення у збігу обставин, віддають до монастиря під Флоренцією, яким керує сувора настоятелька. По їх волі вона там ж і служить, дорослішаючи, проте її спокійні дні одного разу порушує Бартоломея, яка втекла до монастиря від батька-насильника. Монахиня закохується в дівчину, а та, будучи більш досвідченою у проявах небайдужості, відкриває для неї нові обрії насолоди від любові між людьми. Незабаром про їхню заборонену пристрасть дізнаються за межами монастиря…



Спокуса / Джерело: Планета Кіно

Продовження драматичної історії Режисер "Дому гуччі" Рідлі Скотт зніме продовження "Гладіатора"

Жахи, трилери

Жахи

: Фентезі, жахи: Джулія Сара Стоун, Лендон Лібуарон, Шанталь Перон, Тедра Роджерс, Тіффані Хелм, Скайлар Радзіон, Крістофер Хетхерінгтон, Орін Маккаскер, Карлі Ризики, Карен Джонсон-Даймонд, Кайя Колман, Олена Портер: 14 жовтня 2021 року

Сара надає перевагу сну під відкритим небом на дитячому майданчику, а не м’якому ліжку вдома у батьків, де їй дуже некомфортно. Однак таке життя приносить і свої проблеми. Одного разу дівчина вчергове пішла з дому, та цього разу записалася у волонтери для дослідження сну. Вона і уявити не могла, що це стане кошмарним зануренням у глибини її розуму…



Жахи / Постер фільму

Хелловін убиває

: жахи, трилер: Джеймі Лі Кертіс, Джуді Грір, Ентоні Майкл Холл, Кайл Річардс, Енді Метічак, Стефані МакІнтайр: 21 жовтня 2021 року

Черговий Хелловін, який мав би бути просто цікавим святом, перетворюється у справжнісінький жах, адже мовчазний убивця в масці Майкл Майєрс знову береться за свою улюблену справу. І лише ті, хто пов'язаний з ним спільним минулим, можуть його зупинити.



Хелловін убиває / Постер фільму

Минулої ночі у Сохо

: трилер: Аня Тейлор-Джой, Метт Сміт, Томасін Маккензі, Джессі Мей Лі, Джеймс Фелпс: 28 жовтня 2021 року

Сучасна дівчина-дизайнерка Елоїза у сучасному Лондоні просто в захваті від стилю 60-х та марить створенням модного одягу. І одного разу вона чудовим чином потрапляє в таку омріяну епоху, зустрічає молоду та талановиту співачку – свого кумира, та навіть заводить романтичні стосунки. Хіба може закрутити голову такий поворот подій? Однак з плином часу дівчина розуміє, що навколо все не таке вже й поетично-привабливе, ба більше реальність набуває моторошних форм.



Минулої ночі у Сохо / Джерело: Планета Кіно

Крик. Кривава помста

: жахи, трилер, кримінал, детектив: Ізабелла Гомес, Ліндсей ЛаВанші, Фрой Гутьеррез, Джеймс Берардо, Геттлін Гріффіт: 28 жовтня 2021 року

Серед студентів братства університету Уїтона є моторошний звичай: перед грандіозними вечірками вони іноді клянуться напоїти дівчат із сестринства та зайнятися з ними сексом. Елері, старша студентка, знає про це, тому старається опікуватися першокурсницями. Однак одного ранку вона все ж знаходить дівчину Кайлі без свідомості, зачиненою у кімнаті з трьома хлопцями, яка на ранок ще й отримує у соцмережах потік глузливих повідомлень.

Скоро ж події обертаються проти нахабних хлопців: одного з них жорстоко вбивають, а слідом смерть іде по п’ятам за іншими учасниками "братства" та навіть декого з адміністрації університету.



Крик. Кривава помста / Постер фільму

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Дезматч

: трилер, бойовик, жахи, екшн: Рейне Сварт, Расселл Крус, Камерон Скотт, Кайла Пріветт28 жовтня 2021 року

Після веселого кемпінгу у лісі дев’ятеро колишніх шкільних друзів просинаються посеред ночі у моторошних жилетах, адже на них таймер відраховує час до їхньої смерті. Якщо когось вбити, то вбивці на жилет додається час вбитого. Однак якщо час сплине – на нещасному спрацює вибухівка…



Дезматч / Постер фільму

Поки ми спимо

: жахиОлівер Тревена, Брайан Гросс, Джейсі Кінг, Лайра Гросс, Даша Трегубова, Сергій Деньга, Павло Зайцев, Олександр Омельянов, В’ячеслав Бабенков, Олександра Сизоненко, Оксана Гринько, Наталія Васько та ін.: 28 жовтня 2021 року

Юна 13-річна дівчинка страждає від розладів сну, і лікар Ніна Іванько, щоб з’ясувати врешті причину цього, взялася вивчати її МРТ-знімки. Те, що вона побачить, буде значно загадковішим її очікувань.



Поки ми спимо / Постер фільму

Документальне кіно

Май далеко – май добре

: документальний7 жовтня 2021 року

Хлопець з Німеччини Мішель так захоплений Україною, її природою, що переїжджає до Карпат, щоб у горах розводити водяних буйволів, які опинилися на межі зникнення. Німець радий б займатися омріяним ділом увесь час, однак життєві ситуації стають йому на заваді: він змушений регулярно їздити на Батьківщину, бо працює там у сімейному бізнесі, його дівчина Вєра сумнівається, чи зможуть вони виховати двох малюків у карпатському селі, та ще й буйволи без належного догляду починають хворіти.



Май далеко – май добре / Джерело: Планета Кіно