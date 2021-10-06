Посмійся та пожартуй сам: веселий вечір на СТЕНДАП Відкритому мікрофоні

Середина тижня, а сили майже на нулі? СТЕНДАП Відкритий мікрофон пропонує рішення жителям та гостям Вінниці!

Вінницький Клан "Кулак Дракона" у середу, 6 жовтня, запрошує насолодитися новими жартами українських коміків на найрізноманітніші теми та життєві ситуації, у яких хтось впізнає себе чи друга за столиком.

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А захочете – можете і розказати про те, що давно засіло в голові та потужною рікою гумору вилилося на папір. Виступити на СТЕНДАП Відкритий мікрофон зможе кожен після попередної реєстрації.

Вартість вхідного квитка становитиме 60 гривень. Придбати його можна як на вході в креативний простір "Артинов", так і на барі.

Стендап клан і його Відкритий мікрофон: відео