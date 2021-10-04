Ціна квитків на події стартує від 100 гривень, але все залежить від рівня гумориста. Хоча ситуації у всіх схожі, подивитися на них під іншим кутом, щоб посміятися – завжди гарна ідея.

Актуально Виставка, присвячена пам'яті Олександра Ройтбурда: де у Києві можна подивитися на роботи митця

На всіх подіях діють протиепідемічні заходи. Тому дотримуйтесь дистанції, дезінфікуйте руки та не забувайте про маски.

Відкритий мікрофон з Анною Кочегурою

Дата: 4 жовтня 2021 року, 19:30

Локація: Underground Standup Club, вулиця Золотоворітська, 15

Квиток: 50 гривень

Подія пройде у форматі вільного мікрофона, де між собою змагатимуться усі охочі. Вони матимуть 4 хвилини, аби розсмішити глядачів, вразити їх та запам'ятатися. Вестиме шоу Анна Кочегура.

"Підпільний Кіноклуб"

Дата: 6 жовтня 2021 року, 19:00

Локація: Underground Standup Club, вулиця Золотоворітська, 15

Квиток: 150 гривень

Це формат де коміки, як завжди дуже смішно спілкуються про улюблені фільми. Якщо цей вечір не плануєте дивитися фільми особисто, то можна посміятися з рецензій гумористів.

Стендап в Urban Grill

Дата: 6 жовтня 2021 року, 19:30

Локація: Urban Grill, вулиця Хорива 25/12

Квиток: від 200 гривень

Життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення. Все це і багато іншого на вечорі стендап-комедії! Виступатимуть Іван Жорноклей, Раміль Янгулов, Сергій Степанисько, Максим Коновал.

Жіночий Stand Up

Дата: 6 жовтня 2021, 20:00

Локація: Бочка PUB, вулиця Хрещатик, 19a

Квиток: від 100 гривень

Виступатимуть 4 комікеси: Маша Латарія, Олеся Гостіщева, Вєста Гунченко, Даша Бєлоцерковець. Дівчата жартуватимуть про все на світі, тож не зволікайте – приходьте!

Комедійне шоу "Лезу с Советами"

Дата: 7 жовтня 2021року, 20:00

Локація: 32 Jazz Club, вулиця Воздвиженська, 32

Квиток: від 300 гривень

На глядачів чекає імпровізаційне розмовне шоу, де автори проєкту створюють гумор спільно з глядачами. Ведучий шоу стендап-комік Макс Вишинський розповідає монолог, котрий плавно переходить в розмову із залом, до нього приєднується комікесса Лєра Мандзюк (комік Микита Шевчук), а далі… Далі чиста імпровізація!

"Просто стендап" у Pesto

Дата: 9 жовтня 2021 року, 20:00

Локація: Pesto Cafe, ТЦ Аркадія, Дніпровська набережна, 33

Квиток: від 250 гривень

Захід буде у форматі невеликої камерної вечірки, приправленої гумор та сміхом. У програмі будуть авторські жарти відомих столичних стендап-коміків. Виступатимуть Юра Коломієць, Сергій Степанисько та Света Немонежина.

Stand-Up Comedy Space Андрія Колмачевського

Дата: 10 жовтня 2021 року, 19:00

Локація: Bel etage, вулиця Шота Руставелі, 16А

Квиток: від 250 гривень

Молодий та талановитий актор з дотепними жартами вже готує свій мікрофон для виступу перед столичною публікою. Якщо ви ще не знайомі із творчістю коміка, кращої нагоди все виправити – не знайти!