Ціна квитків на події стартує від 100 гривень, але все залежить від рівня гумориста. Хоча ситуації у всіх схожі, подивитися на них під іншим кутом, щоб посміятися – завжди гарна ідея.
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На всіх подіях діють протиепідемічні заходи. Тому дотримуйтесь дистанції, дезінфікуйте руки та не забувайте про маски.
Відкритий мікрофон з Анною Кочегурою
Подія пройде у форматі вільного мікрофона, де між собою змагатимуться усі охочі. Вони матимуть 4 хвилини, аби розсмішити глядачів, вразити їх та запам'ятатися. Вестиме шоу Анна Кочегура.
"Підпільний Кіноклуб"
Це формат де коміки, як завжди дуже смішно спілкуються про улюблені фільми. Якщо цей вечір не плануєте дивитися фільми особисто, то можна посміятися з рецензій гумористів.
Стендап в Urban Grill
Життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення. Все це і багато іншого на вечорі стендап-комедії! Виступатимуть Іван Жорноклей, Раміль Янгулов, Сергій Степанисько, Максим Коновал.
Жіночий Stand Up
Виступатимуть 4 комікеси: Маша Латарія, Олеся Гостіщева, Вєста Гунченко, Даша Бєлоцерковець. Дівчата жартуватимуть про все на світі, тож не зволікайте – приходьте!
Комедійне шоу "Лезу с Советами"
На глядачів чекає імпровізаційне розмовне шоу, де автори проєкту створюють гумор спільно з глядачами. Ведучий шоу стендап-комік Макс Вишинський розповідає монолог, котрий плавно переходить в розмову із залом, до нього приєднується комікесса Лєра Мандзюк (комік Микита Шевчук), а далі… Далі чиста імпровізація!
"Просто стендап" у Pesto
Захід буде у форматі невеликої камерної вечірки, приправленої гумор та сміхом. У програмі будуть авторські жарти відомих столичних стендап-коміків. Виступатимуть Юра Коломієць, Сергій Степанисько та Света Немонежина.
Stand-Up Comedy Space Андрія Колмачевського
Молодий та талановитий актор з дотепними жартами вже готує свій мікрофон для виступу перед столичною публікою. Якщо ви ще не знайомі із творчістю коміка, кращої нагоди все виправити – не знайти!