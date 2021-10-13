20-летие на сцене: группа СКАЙ сыграет масштабный концерт в Международном центре культуры
Источник:24 канал
В честь юбилея группы украинские артисты группы СКАЙ запланировали масштабный концерт. Свое 20-летие они отпразднуют 17 октября на сцене Международного центра культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец).
СКАЙ в сопровождении симфонического оркестра сыграют лучшие хиты за двадцать лет. Организаторы отмечают, что будет много хорошего звука и приятных впечатлений.
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СКАЙ – 20Дата: 17 октября, 19:00
Локаціи: Киев, Международный центр культуры и искусств
Билеты: 150 – 1190 гривен
Олег Собчук и Александр Грищук основали СКАЙ в 2001 году. Они объединили в своих песнях альтернативный рок, поп-рок и пост-панк. Группа довольно быстро стала популярной. Первым знаковым хитом стала песня "Тебя это может убить". Трек попал в ротацию на большинство радиостанций Украины и настойчиво удерживал лидирующие позиции в хит-парадах.
"Тебя это может убить": видеоклип
Причина популярности этого и ряда других треков с альбомов исполнителя заключается в историях о человеческих отношениях, чувства, дружбу и все то, что окружает музыкантов в жизни. Они переводят опыт и переживания на музыку - так и рождаются хиты.
Кроме юбилею группы, в день концерта свой день рождения праздновать фронтмен группы Олег Собчук.Интересно знать! В мае 2010 года СКАЙ стал лауреатом премии "Фаворит Успеха". Украинская рок-группа признано лидером в номинации "мужская группа года".