СКАЙ в супроводі симфонічного оркестру зіграють кращі хіти за двадцять років. Організатори зазначають, що буде багато гарного звуку та приємних вражень.

Актуально Солістку гурту The HARDKISS привітали під час концерту: святкове відео

СКАЙ – 20

Дата: 17 жовтня, 19:00

Локація: Київ, Міжнародний центр культури та мистецтв

Квитки: 150 – 1190 гривень

Олег Собчук та Олександр Грищук заснували СКАЙ у 2001 році. Вони поєднали у своїх піснях альтернативний рок, поп-рок і пост-панк. Група доволі швидко стала популярною. Першим знаковим хітом стала пісня "Тебе це може вбити". Трек потрапив в ротацію на більшість радіостанцій України та наполегливо утримував позиції лідера в хіт-парадах.

"Тебе це може вбити": відеокліп

Причина популярності цього та низки інших треків з альбомів виконавця полягає в історіях про людські стосунки, почуття, дружбу і все те, що оточує музикантів в житті. Вони перекладають досвід та переживання на музику – так і народжуються хіти.

Крім ювілею групи, у день концерту свій день народження святкуватиме фронтмен гурту Олег Собчук.

Цікаво знати! У травні 2010 року СКАЙ став лауреатом премії "Фаворит Успіху". Український рок-гурт визнано фаворитом у номінації "чоловічий гурт року".