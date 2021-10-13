СКАЙ в супроводі симфонічного оркестру зіграють кращі хіти за двадцять років. Організатори зазначають, що буде багато гарного звуку та приємних вражень.
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СКАЙ – 20
Олег Собчук та Олександр Грищук заснували СКАЙ у 2001 році. Вони поєднали у своїх піснях альтернативний рок, поп-рок і пост-панк. Група доволі швидко стала популярною. Першим знаковим хітом стала пісня "Тебе це може вбити". Трек потрапив в ротацію на більшість радіостанцій України та наполегливо утримував позиції лідера в хіт-парадах.
"Тебе це може вбити": відеокліп
Причина популярності цього та низки інших треків з альбомів виконавця полягає в історіях про людські стосунки, почуття, дружбу і все те, що оточує музикантів в житті. Вони перекладають досвід та переживання на музику – так і народжуються хіти.
Крім ювілею групи, у день концерту свій день народження святкуватиме фронтмен гурту Олег Собчук.