Coldplay выступил на концерте с неожиданным дуэтом: видео-сюрприз

Восьмой ежегодный концерт We Can Survive в Hollywood Bowl прошел 23 октября. Во время выступления группы Coldplay, солист сделал подарок своим слушателям – спел один из хитов в совершенно неожиданном дуэте.

Он спел с Мелани Си, звездой культовой группы Spice Girls. Исполнительница отметила, что получила это предложение в последнюю минуту.

К слову Неординарная вокалистка Рошин Мерфи из дуэта Moloko впервые посетит Украину

Дуэт Coldplay та Spice Girls

Во время концерта We Can Survive звезда Spice Girls Мелани Mel C Chisholm присоединилась к Крису Мартину на сцене для исполнения песни женской группы "2 Become 1".

До этого солист Coldplay 44-летний Мартин подогревал поклонников рассказом о том, что мечтает выступить с участницей самой известной женской группы. Тогда он попросил зрителей отправить этот запрос во вселенную, а уже через несколько секунд Мэл вышла на сцену. Когда овации затихли, пара поразила толпу своим дуэтом хита 90-х.

Выступление звездного дуэта: видео

После выступления Мелания из Spice Girls написала в своем инстаграмме, что выступление было предложением Мартина в последнюю минуту. Она также поблагодарила исполнителя за такой удивительный вечер и опыт.