Это будет первый сольный концерт культовой британской экс-солистки дуэта Moloko в Украине.

Читайте также Никогда еще не был во Львове, – WellBoy готовится к особому концерту

Рошин Мерфи получила признание одной из самых ярких исполнительниц электронной и танцевальной музыки еще в 90-х и успешно поддерживает свою популярность по сей день благодаря уникальному голосу и неординарной аранжировке песен.

Насладиться визуально стильным живым выступлением с культовой музыкой киевляне и гости города смогут в канун лета 20 мая 2022 года в Киеве в Stereo Plaza.

Рошин Мерфи: что о ней известно

Современная поп-дива начинала как участница группы Moloko вместе с Марком Брайдоном, где и получила признание. Впоследствии как сольная исполнительница она только закрепила успех и выпустила 5 альбомов, в которых экспериментировала с разными стилями: от "диско" и "поп" до "хауса" и "джаза". Ее последний альбом Róisín Machine, который вышел в 2020 году, стал одним из лучших записей года по версии изданий BBC, The Guardian, Pitchfork, NME и других, а Electronic Beats называют Рошин Мерфи "настоящей королевой арт-поп музыки XX века".

Roísín Murphy – Incapable: смотреть видео онлайн