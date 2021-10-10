"Цветение повседневности": почему стоит посетить выставку литовских фотохудожников во Львове

Во Львовском городском художественном центре проходит выставка работ литовских фотохудожников. В экспозиции представлены фотографии двух поколений фотографов. Посетить ее можно бесплатно.

Посмотреть фотороботы можно ежедневно до 3 ноября. Они покажут видение жизни в Советском Союзе, нечто уникальное и этническое.

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Выставка литовских фотографов

: ежедневно с 10:00 до 21:00: Стефаника, 11, код на воротах 27бесплатный

Выставка "Цветение повседневности" во Львовском городском художественном центре представляет два поколения фотографов. Это классиками фотографии и их последователи, которые аккумулировали стилистические конструкции, эстетику и психологизм своих учителей.

Интересно знать, что литовские фотографы первыми в Советском Союзе создали профессиональное объединение фотографов. Это был 1969. Они первыми получили трудоустройство по этой профессии, официально зарабатывали, хотя в других республиках это было невозможно.

На снимках фотографы пытались сфокусировать внимание на жителях сел, их быту и обычаях. Таким образом они пытались сохранить литовскую идентичность в советский период.



Примеры работ литовских фотографов / Коллаж из художественного центра

Авторы Литовской школы фотографии создали не только уникальное направление фотографии, но и определенный способ восприятия и представления мира. Предлагаем окунуться в это видение и сравнить с настоящим.