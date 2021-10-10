Подивитися фотороботи можна щодня до 3 листопада. Вони покажуть бачення життя у радянському союзі та сьогодення.

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Виставка литовських фотографів

Коли: щодня з 10:00 до 21:00

Де: Стефаника, 11, код на брамі 27

Вхід: безкоштовний

Виставка "Цвітіння повсякденності" у Львівському муніципальному мистецькому центрі представляє два покоління фотографів. Це є класиками фотографії та їхні послідовники, які акумулювали стилістичні конструкції, естетику та психологізм своїх вчителів.

Цікаво знати, що литовські фотографи першими у Радянському Союзі створили професійне об'єднання фотографів. Це був 1969 рік. Вони першими отримали працевлаштування за цією професією, офіційно заробляли, хоча в інших республіках це було неможливо.

На знімках фотографи намагалися фокусувати увагу на мешканцях сіл, їхньому побуті та звичаях. Таким чином вони намагалися зберегти литовську ідентичність в радянський період.



Приклади робіт литовських фотографів/ Колаж з мистецького центру

Автори Литовської школи фотографії створили не тільки унікальний напрямок фотографії, але і певний спосіб сприйняття та уявлення світу. Пропонуємо зануритись у це бачення і порівняти з сьогоденням.