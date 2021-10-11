Дни открытых дверей в киевских музеях: перечень бесплатных экспозиций

11 октября 2021 , 13:08
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В Киеве ряд музеев в течение октября откроют двери для посетителей. Вход на экспозиции будет абсолютно бесплатным. Afisha24 подготовила подборку интересных локаций.

Экспозиции представлены на любой вкус: от музеев-мастерских в музеи-квартиры выдающихся личностей, от исторических выставок до современности.

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Перечень музеев с бесплатным входом в октябре

12 октября

  • Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе – Андреевской спуск, 21

21 октября

  • Музей выдающихся деятелей украинской культуры – улица Саксаганского, 97/95

25 октября

  • Национальный музей украинского декоративного искусства – улица Лаврская, 9
  • Национальный музей истории Украины – улица Владимирская, 2
  • Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины – улица Лаврская, 9, корпус 26
  • Музей гетманства – улица Спасская, 16
  • Музей-квартира Косенко – улица Коцюбинского 9, квартира 4

27 октября

  • Национальный музей литературы Украины – улица Богдана Хмельницкого, 11
  • Дом-музей Тараса Шевченко – переулок Шевченко, 8а
  • Киевский литературно-мемориальный музей-квартира Николая Бажана – улица Терещенковская, 5

28 октября

  • Национальный музей Тараса Шевченко – бульвар Тараса Шевченко, 12
  • Музей "Дом на Приорке" – улица Вышгородская, 5

29 октября

  • Музей украинской диаспоры – улица Московская, 40Б
  • Музей оккупации Киева – Парк партизанской славы

31 октября

  • Национальный художественный музей Украины – улица Грушевского, 6
  • Литературно-мемориальный музей-квартира Павла Тычины – улица Терещенковская, 5
  • Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского – улица Рыльского, 7
  • Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой – улица Большая Васильковская, 121
Автор: Вікторія Андрєєва