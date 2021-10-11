Дни открытых дверей в киевских музеях: перечень бесплатных экспозиций
11 октября 2021 , 13:08Читати новину українською
В Киеве ряд музеев в течение октября откроют двери для посетителей. Вход на экспозиции будет абсолютно бесплатным. Afisha24 подготовила подборку интересных локаций.
Экспозиции представлены на любой вкус: от музеев-мастерских в музеи-квартиры выдающихся личностей, от исторических выставок до современности.
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Перечень музеев с бесплатным входом в октябре
12 октября
- Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе – Андреевской спуск, 21
21 октября
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры – улица Саксаганского, 97/95
25 октября
- Национальный музей украинского декоративного искусства – улица Лаврская, 9
- Национальный музей истории Украины – улица Владимирская, 2
- Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины – улица Лаврская, 9, корпус 26
- Музей гетманства – улица Спасская, 16
- Музей-квартира Косенко – улица Коцюбинского 9, квартира 4
27 октября
- Национальный музей литературы Украины – улица Богдана Хмельницкого, 11
- Дом-музей Тараса Шевченко – переулок Шевченко, 8а
- Киевский литературно-мемориальный музей-квартира Николая Бажана – улица Терещенковская, 5
28 октября
- Национальный музей Тараса Шевченко – бульвар Тараса Шевченко, 12
- Музей "Дом на Приорке" – улица Вышгородская, 5
29 октября
- Музей украинской диаспоры – улица Московская, 40Б
- Музей оккупации Киева – Парк партизанской славы
31 октября
- Национальный художественный музей Украины – улица Грушевского, 6
- Литературно-мемориальный музей-квартира Павла Тычины – улица Терещенковская, 5
- Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского – улица Рыльского, 7
- Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой – улица Большая Васильковская, 121