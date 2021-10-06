В Германию приедет украинская песня, воспетая годами, – Оксана Муха о выступлении за рубежом

В Мюнхене и Дюссельдорфе состоятся выступления украинской исполнительницы Оксаны Мухи. Это первые сольные концерты певицы в Германии.

Вокал и талант Оксаны Мухи высоко оценивают тысячи людей, теперь композиции в ее исполнении услышат и в Германии. Певица отметила, что не везет лазерных шоу или развлекательных номеров – только украинскую песню.

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Концерты Оксаны Мухи в Германии

Выступления певицы состоятся 7 и 8 октября во Дюссельдорфе и Мюнхене. Организовать концерты Оксане Мухе помогло супруги Наталии и Степана Спехов из Украины, которые проживают в Германии.

Исполнительница отметила, что эти выступления, прежде всего, будут звучать для украинцев. Однако надеется увидеть в зале много местных жителей, которым тоже интересно услышать украинскую песню.

Мы так привыкли, что должно быть шоу и все вверх дном, чтобы развлечь слушателя. Часто бывает, что современные хиты заменяют друг друга, а предыдущие уходят в небытие. Песни, которые я везу, выдержаны годами, без шоу, световых эффектов, обнаженных частей тела, зато - они затрагивают душу. Эти песни настолько самодостаточными, не надо выдумывать велосипеда. Их надо хорошо спеть, от души и с хорошим аккомпанементом. И тогда песня найдет место в сердце каждого человека, который ее услышит,

– рассказала Оксана Муха.



Оксана Муха на сцене / Фото из архива певицы

Артистка также добавила, что ее выступление будет хорошей точкой встречи украинсцев и других слушателей с песнями, которые она выполняет.

Влияет ли пандемия на концерты в Германии

Оксана Муха рассказала, что эти концерты в Германии готовила еще 1,5 года назад. Но пандемия внесла свои коррективы. За это время певица выступала в Америке, у нее было несколько туров и она даже не рассматривала другие страны. Однако сейчас, когда выступление в Германии стало реальным, решила его реализовать. Сначала планировали только Мюнхен, но предложили и Дюссельдорф, который расположен неподалеку.

Исполнительница даст концерты в филармонии. В Германии пока пандемия не влияет на концертную программу, поскольку львиная доля людей – вакцинированы. У них даже нет ограничений по количеству людей в зале.

Обычно, на моих концертах люди сидят спокойно, но после выступления в Днепре, где слушатели под танго "Гуцулки Ксении" пошли в пляс, не могу того гарантировать,

– шутя рассказала Оксана о своих ожиданиях реакции публики.

Она добавила, что люди также часто поют, обнимаются и проявляют эмоции так, как этого просит душа их.

Оксана Муха не раскрывает всей программы своего выступления, но отмечает, что на концерте будет много пластунов из Украины, поэтому специально для них будет посвящена часть программы.

Фрагмент выступления Оксаны Мухи: смотрите видео