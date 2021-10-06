Вокал і талант Оксани Мухи високо оцінюють тисячі людей, тепер композиції в її виконанні почують і в Німеччині. Співачка зазначила, що не везе лазерних шоу або розважальних номерів – лише українську пісню.

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Концерти Оксани Мухи в Німеччині

Виступи співачки відбудуться 7 та 8 жовтня у Дюссельдорфі та Мюнхені. Організувати концерти Оксані Мусі допомогло подружжя Наталії та Степана Спєхів з України, яке наразі проживає в Німеччині.

Виконавиця зазначила, що ці виступи, перш за все, лунатимуть для українців. Проте сподівається побачити у залі багато місцевих жителів, яким теж цікаво почути українську пісню.

Ми так звикли, що має бути шоу та все до гори дриґом, щоб розважити слухача. Часто буває, що сучасні хіти заміняють один одного, а попередні йдуть у небуття. Пісні, які я везу, витримані роками, без шоу, світлових ефектів, оголених частин тіла, натомість – вони зачіпають душу. Ці пісні є настільки самодостатніми, що не треба вигадувати ровера. Їх треба добре заспівати, від душі та з гарним акомпанементом. І тоді пісня знайде місце у серці кожної людини, яка її почує,

– розповіла Оксана Муха.



Оксана Муха на сцені / Фото з архіву співачки

Артистка також додала, що її виступ буде гарною точкою зустрічі українців та інших слухачів з піснями, які вона виконує.

Чи пандемія впливає на концерти у Німеччині

Оксана Муха розказала, що ці концерти в Німеччині готувала ще 1,5 року тому. Але пандемія внесла свої корективи. За цей час співачка виступала в Америці, мала кілька турів та навіть не розглядала інші країни. Проте зараз, коли виступ у Німеччині став реальним, вирішила його реалізувати. Спершу планували лише Мюнхен, але запропонували й Дюссельдорф, що розташований неподалік.

Виконавиця дасть концерти у філармоніях. В Німеччині наразі пандемія не впливає на концертну програму, оскільки левова частка людей – вакциновані. У них навіть немає обмежень щодо кількості людей в залі.

Зазвичай, на моїх концертах люди сидять спокійно, але після виступу у Дніпрі, де слухачі під танго "Гуцулки Ксені" пішли в танок, не можу того гарантувати,

– жартома розповіла Оксана про свої очікування реакції публіки.

Вона додала, що люди також часто співають, обіймаються та виявляють емоції так, як цього просить їхня душа.

Оксана Муха не розкриває всієї програми свого виступу, але зазначає, що на концерті буде багато пластунів з України, тому спеціально для них буде присвячена частина програми.

Фрагмент виступу Оксани Мухи: дивіться відео