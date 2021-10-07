Группа Go_A объявила о концертах в Европе: в какую сумму обойдутся билеты

Украинская группа Go_A, который был финалистом песенного конкурса Евровидение-2021, будет турне по Европе. Сейчас запланированы концерты в Литве, Нидерландах и Бельгии.

Две последние страны являются особенными для исполнителей коллектива, ведь Евровидение-2021 прошло в Нидерландах, где Литва активно поддержала группа Go_A в финале конкурса. Именно поэтому украинцы охотно согласились вернуться в эти страны с концертами.

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Европейское турне

Украинская группа Go_A выступит в Европе уже в середине ноября. Запланировано всего 6 выступлений. Расписание концертов следующее:

19 ноября – Вильнюс, Литва. Билеты являются самыми дорогими из всего турне – цены стартуют от 32 евро. Концерт сыграют на второй по величине крытой спортивной площадке Литвы. Эту арену преимущественно используют для проведения баскетбольных соревнований и концертов.

Представители стиля электро-фолка Go_A сразу завоевали сердца литовцев – на Евровидении Литва вручила максимально возможное количество баллов. Оценили выступления украинских исполнителей как судьи, так и зрители!

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4 декабря состоится концерт в бельгийском городе Синт-Никлас в концерт-холле De Casino. Стоимость билета колеблется 18 - 24 евро. Самый дешевый из вариантов возможен при условии приобретения билетов компанией из 3 человек.

Кроме этого, артисты сыграют в Нидерландах, где происходило Евровидение-2021. В частности, послушать песни Go_A можно:

5 декабря в Luxor live. Стоимость билета составляет 23,5 евро.

в Luxor live. Стоимость билета составляет 23,5 евро. 7 декабря – в клубе Mezz. Послушать украинская группа Go_A здесь можно за 25 евро.

– в клубе Mezz. Послушать украинская группа Go_A здесь можно за 25 евро. 8 декабря исполнители выступят в Амстердаме в клубе Duycker. Билет тоже будет стоить 25 евро в предпродаже. Вероятно, на входе его стоимость возрастет.

Финальная остановка группы запланирована на 9 декабря. Украинские исполнители примут участие в фестивале Het Grote Songfestivalfeest. Несмотря на музыкальное многообразие и достаточно большое количество исполнителей, билеты будут стоить от 35 до 70 евро за вечер.