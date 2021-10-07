Дві останні країни є особливими для виконавців колективу, адже Євробачення-2021 пройшло в Нідерландах, де Литва активно підтримала гурт Go_A у фіналі конкурсу. Саме тому українці залюбки погодились повернутись в ці країни з концертами.

Актуально У Німеччину приїде українська пісня, виспівана роками, – Оксана Муха про виступ закордоном

Європейське турне

Український гурт Go_A виступить в Європі вже в середині листопада. Заплановано загалом 6 виступів. Розклад концертів наступний:

19 листопада – Вільнюс, Литва. Квитки є найдорожчими з усього турне – ціни стартують від 32 євро. Концерт гратимуть на другому за величиною критому спортивному майданчику Литви. Цю арену переважно використовують для проведення баскетбольних змагань та концертів.

Цікавий факт! Представники стилю електро-фольку Go_A одразу завоювали серця литовців – на Євробаченні Литва вручила максимально можливу кількість балів. Оцінили виступи українців як судді, так і глядачі!

Виступ Go_A на "Євробаченні": дивіться відео

4 грудня відбудеться концерт у бельгійському місті Сінт-Ніклас у концерт-холі De Casino. Вартість квитка коливається 18 – 24 євро. Найдешевший з варіантів можливий за умови придбання квитків компанією з 3 осіб.

Окрім цього, артисти зіграють у Нідерландах, де відбувалось Євробачення-2021. Зокрема, послухати пісні Go_A можна:

5 грудня у Luxor live. Вартість квитка складає 23,5 євро.

у Luxor live. Вартість квитка складає 23,5 євро. 7 грудня – у клубі Mezz. Послухати український гурт Go_A тут можна за 25 євро.

– у клубі Mezz. Послухати український гурт Go_A тут можна за 25 євро. 8 грудня виконавці виступатимуть в Амстердамі у клубі Duycker. Квиток теж коштуватиме 25 євро на передпродажі. Ймовірно, на вході його вартість зросте.

Фінальна зупинка гурту запланована на 9 грудня. Українські виконавці візьмуть участь у фестивалі Het Grote Songfestivalfeest. Зважаючи на музикальне різноманіття та доволі велику кількість виконавців, квитки коштуватимуть від 35 до 70 євро за вечір.