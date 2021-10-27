Хоррор-дом или феминистский Хэллоуин: 8 вечеринок во Львове 29 – 31 октября

Хэллоуин становится все популярнее в Украине, и со все большими масштабами гремит из года в год. Поэтому уже в эти выходные вы можете пофантазировать над костюмом или достать из шкафа готовый и отправиться весело проводить последние дни октября.

Тематические вечеринки с паутиной и тыквами, привидениями и скелетами уже в эти выходные будут развлекать поклонников жутко интересного праздника. Для львовян и гостей города организаторы подготовили интересные развлекательные программы и праздничное меню, конкурсы и призы – прекрасный повод разбудить внутреннего чёртика и с девизом "Конфеты или жизнь" отправиться на "шабаш".

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Костюмированный феминистский Хэллоуин 16+

: 31 октября в 18:00 – 23:00: 150 гривен при покупке заблаговременно, 250 гривен при покупке в день события. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться: точную локацию в центре Львова сообщат после регистрации

Уже в это воскресенье состоится первый феминистский Хэллоуин во Львове, где вечер украсят танцы под атмосферную музыку и конкурс костюмов, а аппетитным его сделает ужасно вкусный пунш и сэндвич-бар. И все это находится в безопасном пространстве среди людей с близкими ценностями.

На вечеринке будет дресс-код, так что если надумаете прийти "в своем", то нужно будет креативно доказать охранницам, что это все-таки костюм - предупреждают организаторки. А также просят в костюм интегрировать маску, ведь мероприятие состоится с соблюдением карантинных требований.

Misty Halloween

: 29 октября в 20:00: при покупке заранее – 150 гривен, в день мероприятия – 200 гривен: Панорама-бар "Башня", улица И. Франко, 160

Панорама-бар предлагает не дожидаться 31 октября и уже в пятницу громко и весело отпраздновать Хэллоуин в лучших традициях под музыкально-перформативный проект МRЯКА от Театра Живаго, который в электронной, урбанистической канве объединяет самые разные стили: от "рока" и "джаза" до "фольк" и даже "оперы".

Думаете это все? А вот и нет, ведь электронное шоу продолжит PABLO, гений звука, ставший уже постоянным гостем "Башни". Ну и куда без квестов и вкусных напитков.

Halloween в Provance Garden Prostir

: 31 октября в 20:00: 350 гривен: Сад / Garden – пространство, Хоросно, Львовская область

Эко-френдли локация недалеко от Львова на один день превратится в самый настоящий хоррор-дом, где гостей ждет истинная Хэллоуин-вечеринка. Для гостей подготовили тематический welcome-drink под зажигательные Dj-сеты от Machitas и D Onyxx, сюрпризы от партнеров вечеринки и, конечно, конкурс костюмов.

Поскольку вечеринка будет проходить за пределами города, организаторы позаботились и о бесплатном трансфере ведьм и дракул вечера из центральной части Львова.

HALLOWEEN DRUM & BASS RAVE

: 30 октября: при покупке заблаговременно – 250 гривен, в день мероприятия на входе – 300 гривен (оплата только наличными): 10 корпус !FESTrepublic, улица Старознесенская, 24

В субботу мистический антураж ночи разразится под звуки мощного саунда, украшенного световыми и видеоинсталляциями.

Зажгут ритмом:

Max NRG (FunkMastets)

Derrick (FunkMastets, ParaDek)

Tonika (FunkMastets, ParaDek)

Neuromonkey (Collab, ParaDek)

Dragan (Tusa Miaso)

Inva (Bass:is)

Vitaminka (Collab)

Ippon (ParaDek)

Spoon (ParaDek)

Организаторы позаботились и о комфорте своих гостей и обустроили гардероб, уютную chill-smoke комнату, а также возможность за дополнительную плату дополнить свой образ профессиональным аквагримом.



Drum & bass rave / афиша мероприятия

30/10 Halloween | ХЗВ 18+

: в ночь с 30 на 31 октября с 20:00 до 04:00: 200 – 700 гривен: !FESTrepublic, улица Старознесенская, 24-26

Ночь "кошмарного" Хэллоуина с самой эпатажной группой страны "Хамерман Знищує Віруси", тематическими развлечениями и зажигательными диджей-сетами будет украшена многими сюрпризами, которые будут ждать вас всю страшную ночь.

Заставят ваши сердца биться в ритм:

Tan De Luna

T-One

Verona

Authentic Halloween Party 2021

: 31 октября, 19:00в образе – 100 гривен, без образа – 150 гривен: Котельная Ruin Bar, улица Заводская, 31

Организаторы обещают атмосферную костюмированную Хэллоуин-вечеринку, где всех гостей будут ждать авторские декорации, тематические напитки, зажигательный лайн-ап и крутое After-party с Vitya Payal'nik, а под конец – конкурс костюмов, где победитель получит 0,7 л Jägermeister и билеты на любой ивент заведения по выбору. Идеальный коктейль для идеального Хэллоуина.

Гостей будут ждать:

The Fool с атмосферным роком 60-х

современный украинский рок от Granat Garden

Ульяна Дель Рэй

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Halloween в ресторане "Валентино"

: 31 октября в 20:00: 500 гривен: улица Нижанковского, 20

Ресторан "Валентино" приглашает всех львовян и гостей города к тематическому празднованию самого мистического праздника года. Уже на входе вас будет ждать welcome-drink, тематическая музыка от DJ StasON, под которую захочется зажигать на танцевальной площадке, и мистический тыквенный десерт.

Гостей в тематических костюмах ресторан будет угощать коктейлем "Кровавая Мэри".

Можешь одеться молодым Джонни Депом или Эдвардом Руки Ножницы, или превратиться во влюбленную парочку из Трупа Невесты. Чеширский кот, Безумный Шляпник, Королева Сердец с Алисы в зазеркалье. Идей множество, выбирай себе образ по вкусу и приходи в нем на вечеринку к нам!

– приглашает ресторан "Валентино".

Shamanica Halloween

: 31 октября в 22:00: вход в костюме бесплатный до 00:00. Без костюмов или после полуночи цена для девушек – 200 гривен, для парней – 250 гривен: девушки 18+, парни 21+: Malevych, проспект В. Черновола, 2

В прошлый раз вечеринка от Malevich произвела настоящий фурор, поэтому в 2021 году всех ценителей драйвовой музыки ожидает вторая фирменная нереально движовая и максимально мистическая Shamanica Halloween вечеринка.

Зажигательная вечеринка уже в это воскресенье!

Важные условия для участия в мероприятиях

В связи со сложной коронавирусной ситуацией с 18 октября во Львове ужесточены карантинные ограничения. Поэтому для участия в культурных мероприятиях вам необходимо иметь документ о вакцинации, отрицательном ПЦР или экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до события, или сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19, а также документ, подтверждающий личность.

Больше о карантинных ограничениях – по ссылке.