Wellboy пообещал, что исполнит песни, уже ставшие хитами. Также артист сыграет и споет новые, еще не записаны композиции.

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Первое выступление во Львове

Антон Вельбой (Wellboy) даст первый большой концерт в Malevich Concert Arena, во Львове. Услышать любимые треки о гусях и вишне можно будет 19 ноября в 20:00. Билеты на выступление звезды стоят от 190 гривен.

Будем петь песни: старые и новые, а также не опубликованы треки. А еще - врываться и душевно петь под укулеле,

– отметил Wellboy.

Артист признался, что это также его первое путешествие в город Льва. Поэтому Wellboy хочет насладиться городом и выступлением на полную.

Приглашение Антона Wellboy: смотрите видео