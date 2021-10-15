Зажигательные новые композиции и уже проверенные временем хиты – вы легко можете превратить свой вечер в горячее действо.
В этом же городе Певица Андриана приглашает на сольный концерт во Львове: дата выступления
Крутая фестивальная команда уже не раз доказывала, что ее треками, наполненными драйвом в каждой ноте, любую аудиторию под силу раскачать и заставить неистово танцевать.
Что известно о группе "Жадан и Собаки"
В своей музыке коллектив сочетает элементы ska, jazz, disco, rock, а также drum'n'bass. За его плечами 4 студийных альбома, а также сотни концертов как в Украине, так и за рубежом, поэтому драйвовая рок-группа известна не только на Родине.
Зажигательный Live Жадан и Собаки – Троєщина: смотреть видео онлайн
Важно! В связи с усилением карантинных требований, обязательным условием доступа на концерт будет наличие отрицательного ПЦР или экспресс-тестирования (72 часа), подтверждение полной или частичной вакцинации, или документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19. Больше информации – на фейсбук-странице группы "Жадан и собаки".