Экспрессивная харьковская панк-команда "Жадан и Собаки" во Львове: когда и сколько стоят билеты

Уже завтра, в эту субботу, 16 октября 2021 года, невероятный группа "Жадан и собаки", которая из обычных инструментов извлекает уникальную звуковую энергию, зажжет во Львове.

Зажигательные новые композиции и уже проверенные временем хиты – вы легко можете превратить свой вечер в горячее действо.

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Крутая фестивальная команда уже не раз доказывала, что ее треками, наполненными драйвом в каждой ноте, любую аудиторию под силу раскачать и заставить неистово танцевать.

Что известно о группе "Жадан и Собаки"

В своей музыке коллектив сочетает элементы ska, jazz, disco, rock, а также drum'n'bass. За его плечами 4 студийных альбома, а также сотни концертов как в Украине, так и за рубежом, поэтому драйвовая рок-группа известна не только на Родине.

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Важно! В связи с усилением карантинных требований, обязательным условием доступа на концерт будет наличие отрицательного ПЦР или экспресс-тестирования (72 часа), подтверждение полной или частичной вакцинации, или документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19. Больше информации – на фейсбук-странице группы "Жадан и собаки".

: 16 октября 2021: !FESTrepublic, Львов, улица Старознесенская, 24-26: 300 – 500 гривен