K-pop группа BTS даст первый онлайн-концерт в 2021 "Permission To Dance On": дата и подробности

BTS анонсировал первые за последние 2 года живые концерты "Permission To Dance On" в Лос-Анджелесе на стадионе SoFi в ноябре и декабре 2021 года. Но группа сделала своим фанатам и шикарный подарок – масштабный онлайн-концерт уже в это воскресенье, 24 октября!

28 сентября BigHit Music (южнокорейский лейбл, к которому и входит BTS) сделал неожиданное объявление в твиттере и на YouTube-канале касаемо первого в 2021 году онлайн-концерта, который состоится 24 октября.

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Мы сожалеем о том, что не можем дать больше концертов в других местах. Но сделаем все возможное, чтобы организовать дополнительные концерты не только для корейских фанатов, но и для фанатов со всего мира, которые долгое время терпеливо ждали,

– заявили представители компании на Weverse.

Купить билеты и на сам концерт, и на концерт и саундчек (подготовку и звуковую проверку перед концертом), а также узнать более подробную информацию можно только на Weverse Shop Global, где нужно предварительно зарегистрироваться. Само мероприятие состоится в:

саундчек – в 15:00 в Сеуле, 9:00 – по украинскому времени;

концерт – в 18:30 и 12:30 соответственно.

для участников Army Membership колеблятся от 46,10 до 69,30 долларов, а обычные билеты без официального членства в фан-клубе BTS – 46,10 долларов.

Организаторы позаботились и о языковом комфорте своих зрителей и пообещали, что к прямому эфиру будут предоставлены субтитры на трех языках: английском, японском и китайском.

BTS – Permission to Dance: смотреть видео онлайн

Что известно о BTS

BTS дебютировали в 2013 году в небольшой компании. Сегодня – это мегапопулярный бойзбенд из Южной Кореи, чья музыка регулярно занимает высокие позиции как в корейских, так и в мировых чартах, таких как Billboard, где они стали первыми исполнителями K-pop, которые получили эту премию, Digital Song Sales, World Digital Song Sales и подобных. А за плечами группы множество достижений в самых разных направлениях и более 20 рекордов Гиннеса, сразу пять из которых побила композиция "Butter".

В их активе много коллабораций с западными артистами, например, с Ники Минаж, Холзи, Lil Nas X и Coldplay. А фан-клуб не зря называется ARMY, ведь фанатов миллионы, среди которых Тайра Бэнкс, Джимми Фэллон, Эллен ДеДженерес, Джон Сина, Эмма Стоун, Стив Аоки и другие.

BTS – Butter: смотреть видео онлайн