Киевские комики со стендап-концертом во Львове 10 октября
9 октября 2021 , 20:51Читати новину українською
Источник:Concert.ua
Уже в это воскресенье, 10 октября, во Львове будет прекрасная возможность насладиться стендап-выступлениями опытных комиков из Киева, которые посетят город, чтобы рассказать свои лучшие шутки, проверенные годами.
Знакомые каждому будничные ситуации, курьезы, друзья и коллеги – в стендапе нет тем, которые нельзя было бы превратить в увлекательную юмористическую историю и посмеяться над ней вместе.
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Вечер киевской комедии с идеально подобранным составом авторов точно должен вам добавить сил и позитивного настроения на всю неделю.
Вас будут развлекать:
- Руслан Колесник – основатель киевского стендап-клуба "Бродячий стендап";
- Кирилл Залата – продюсер "ахах.comedy", комик и талантливый поэт;
- Максим Давыденко – комик, выступающий в объединении "Ukrainian Standup Agency";
- Женя Коротков – победитель соревнования "Stand up Comedy Cup";
- Ведущий вечера Роман Щербань – опытный Львовский комик с уникальной подачей, и участник "Stand Up LNJ".
Когда: 10 октября в 20:00
Стоимость: 250 грн