Afisha24 сделала подборку новых лент в прокате, которые можно посмотреть в кино 8 - 10 октября. На этой неделе в перечне 6 новинок и 1 допремьерный показ.

К слову Динозавры, 35-метровая пицца и красивые мелодии: куда пойти на выходных во Львове 9 – 10 октября

Остров проклятых

Жанр: детектив, триллер

Возрастные ограничения: 16+

Режиссер: Мартин Скорсезе

Актеры: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли

Мировая премьера этой киноленты состоялась 13 февраля 2010 Троках. Сейчас отреставрированный шедевр в высоком качестве вновь возвращается в прокат. По сюжету двое американских судебных пристава отправляются на остров. Они должны расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников в штате Массачусетс. Далее линия становится запутанной, но от того - очень интересной. Еще будет ураган, смертельный бунт жителей клиники и ловушка, из которой Ди Каприо и Марк Руффало попытаются выбраться.

Психологический детектив: смотрите трейлер

Все про секс

Жанр: комедия

Режиссер: Дакота Шейн Горман

Актеры: Эмма Декерс, Дакота Шейн Горман, Натали Линэс

Возрастные ограничения: 18+

Комедийная лента о 3 подругах, которые строят жизнь в большом городе. Они обсуждают мужчин, отношения и, конечно, секс с ними. Фильм кроме легкой подачи затрагивает важные темы, о которых стоит говорить откровенно.

Янтарные копы

Жанр: комедия

Актеры: Евгений Янович, Олег Маслюк, Дарья Петрожицька

Украинская комедия на экранах в кино. Сюжет легкий, лента – тоже. Отличный вариант для тех, кто хочет поддержать украинское кино. отдохнуть и посмеяться. Коротко о сюжете: патрульного полицейского Максима из столицы перенаправят в небольшой город, где кипит янтарная мафия. Он вместе с коллегой должен их остановить, но получится это – узнаете в кино.

Инструкция по воспитанию мажоров

Жанр: комедия

Режиссер: Николя Кюш

Актеры: Жерар Жюньо, Камилль Лу, Том Либ

Вечная тема родители и дети: миллиардер устал от капризов собственных отпрысков. Поэтому он решает весьма необычным образом проучить их и приучить к труду. Сначала мужчина инсценирует банкротство, а потом – бегство от кредиторов и полиции с Монако в глубокую провинцию. Цель: его уже взрослые мажоры должны научиться выживать и зарабатывать деньги.

Агент 117: Из Африки с любовью

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Ніколя Бедос

Актеры: Жан Дюжарден, Пьер Нине, Фату НьДиайе

Комедийный боевик – пародия на шпионские фильмы. Юбер Бонассие де ла Бат (Жан Дюжарден), известный также как агент 117, готов выполнять новые миссии. Но он - человек уже солидного возраста, но с неудержимой верой в собственные силы и возможности. Поскольку это пародия, то герой в комплекте также расовые, религиозные и гендерные предубеждения. Словом – будет весело!

Человек, который продал свою кожу

Жанр: драма

Режиссер: Каутер Бен Ханья

Актеры: Яхья Махайны, Дея Лиан, Коэн Де Боу

Сэм Али, молодой, чувствительный и импульсивный сириец, выехал из своей страны в Ливан, чтобы избежать войны. Он согласился на татуировку на своей спине от одного из самых популярных современных художников в обмен на крупную сумму денег, которая дает возможность путешествовать по Европе и жить со своей любимой. Но эта история не так проста, как кажется.

Допремьерный показ "Веном 2: Карнаж"

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Энди Серкис

Актеры: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис

Фантастический боевик "Веном 2: Карнаж" является продолжением одноименного фильма, вышедшего на экраны в 2018 году. В основе сюжета - комиксы Marvel Comics. Эти допремьерные показы происходят только в некоторых кинотеатрах.