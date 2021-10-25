Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов на выступление составляет 600 - 1200 гривен. Выступление состоится при условии соблюдения эпидемиологических условий.
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Прощальный тур Vivienne Mort
Тур называется "Vivienne Mort. Fin de la première partie", что в переводе означает "Конец первой главы". Музыканты пока ищут новое звучание, а фронт-вумен Даниэла Заюшкина говорит, что готова отойти от предыдущего музыкального формата, и уже работает над новым материалом.
Во время прощального тура музыканты выступят в полном составе со своими лучшими композициями. На сцене будет качественное светозвуковой шоу и любимые треки. Такие как:
- "Птичка";
- "Голубка";
- "Думаю о тебе";
- "Вечер";
- "Следы маленьких рук".
Артисты также сыграют последнюю совместную композицию, которую записали в полном составе. Она называется "мой друг" и посвящена всем друзьям, которые вошли в нашу жизнь. Как отметили исполнители "если мы не можем ходить друг к другу в гости, давайте ходить друг к другу в сны".
Последняя композиция группы: видео
Карантинные ограничения на концерте
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и переход Львова в красную зону, все слушатели концерта должны предоставить один из документов для входа:
- Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, или экспресс-тест, проведенный не ранее, чем за 72 часа до момента проведения концерта.
- Документ, подтверждающий полный курс вакцинации.
- Справку о выздоровлении от COVID-19.