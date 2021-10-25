Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов на выступление составляет 600 - 1200 гривен. Выступление состоится при условии соблюдения эпидемиологических условий.

К слову Группа "Тень солнца" отправляется во Всеукраинский тур в ноябре: где будет звучать казацкий рок

Прощальный тур Vivienne Mort

Тур называется "Vivienne Mort. Fin de la première partie", что в переводе означает "Конец первой главы". Музыканты пока ищут новое звучание, а фронт-вумен Даниэла Заюшкина говорит, что готова отойти от предыдущего музыкального формата, и уже работает над новым материалом.

Во время прощального тура музыканты выступят в полном составе со своими лучшими композициями. На сцене будет качественное светозвуковой шоу и любимые треки. Такие как:

"Птичка";

"Голубка";

"Думаю о тебе";

"Вечер";

"Следы маленьких рук".

Артисты также сыграют последнюю совместную композицию, которую записали в полном составе. Она называется "мой друг" и посвящена всем друзьям, которые вошли в нашу жизнь. Как отметили исполнители "если мы не можем ходить друг к другу в гости, давайте ходить друг к другу в сны".

Последняя композиция группы: видео

Карантинные ограничения на концерте

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и переход Львова в красную зону, все слушатели концерта должны предоставить один из документов для входа: