Легкий обучальник: новый формат лекций в Доме культуры NAZVA

Во Львове проходит много интересных культурных событий. Среди них есть развлекательные, музыкальные и образовательные. Креативная команда Дома культуры NAZVA решила совместить все три формата в одном.

Событие называется "Легкий обучальник", и полностью объясняет концепцию. Здесь можно послушать лекции в дружеской атмосфере и найти единомышленников.

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Легкий обучальник в октябре

22 октября состоится легкий обучальник на тему панк-культуры. Своими знаниями делиться историк Роман Коржик, режиссер и музыкант Павел Гоц. Они расскажут Вам о духе панка и о том, как этот дух воплотился в музыке.

Каждый слышал слово панк, и не каждый знает, как это связано с футуризмом, дадаизмом и при чем здесь Энди Уорхола. Каждый слышал звуки панк-рокерские гитар, и не каждый знает, как это связано с рок-н-роллом и как это звучание определило развитие музыки в целом,

– объясняет историк и лектор события Роман.

В Доме культуры NAZVA, можно будет услышать то, почему не учат в школе и даже не всегда могут объяснить известные "взрослые". Обучение будет происходить не по принуждению, а под коктейли в уютной, теплой атмосфере. Чтобы послушать лекцию о панк-рок зайдите в красный корпус на 2 этаж здания на улице Жовковской, 29. Начало события в 19:00.