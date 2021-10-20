Вечер можно будет провести в теплой, но драйвовой атмосфере, которую создадут музыканты. Они сыграют треки со своего 4 альбома.
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Выступление BUDU band
BUDU - украинская музыкальная группа, который создает зрелую музыку в стиле JAZZ. В своем репертуаре они имеют интересные аранжировки, нестандартные гармонии. Мелодии дополняют лирической и глубокой поэзией, мелодичностью украинского языка и приятным тембром женского вокала солистки.
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На сцене будут выступать сразу 8 музыкантов:
- Мария Усенко – вокал;
- Олег Сотников – бас-гитара;
- Олег Пашковский – клавишные;
- Андрей Юскевич – ударные;
- Виктор Павелко – саксофон;
- Деннис Аду – труба;
- Александр Чаркин – тромбон;
- Виталий Савенко – бас-гитара.
Они сыграют песни нового альбома "САЛЮТ". Это уже 4 сборник работ, которую группа решила выпустить на виниле, чтобы передать особую атмосферу ламповости.