Во Львове приготовят самую длинную в Украине пиццу уже в эти выходные: детали мероприятия

В Сиховском районе Львова 9 и 10 октября состоится фестиваль "Сихивская Родинаfest". Организаторы обещают много интересного, в том числе приготовления самой длинной пиццы в Украине.

Фестиваль начнется в полдень в субботу, 9 октября. Вход на мероприятие – бесплатный.

К слову Книги, кофе и винтаж: чего ожидать от фестиваля во Львове

"Сихивская Родинаfest"

Организаторы обещают море семейных развлечений. Они будут проходить на площади у центра Довженко в течение 2 выходных дней с 12:00 до 20:00. Здесь будет:

food зона со сладкой ватой;

handmade ярмарка;

развлечения для детей и взрослых;

квесты и настольные игры для всей семьи;

надувные батуты и горки;

футбольные мастер-классы;

веломобили и тому подобное.

Детей также порадует возможность получить аквагрим. А еще планируют провести мастер-классы по дереву с использованием электроинструмента! Но самое главное в эти выходные – это пицца, длина которой будет достигать 35 метров!



Мастер-класс по дереву / Фото Родинаfest

Организаторы обещают, что на фестивале будет бушевать теплая семейная атмосфера, а само действо объединит сердца всех поколений.

Анонс событий во Львове: видео