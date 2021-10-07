Во Львове приготовят самую длинную в Украине пиццу уже в эти выходные: детали мероприятия
Источник:Родинаfest
В Сиховском районе Львова 9 и 10 октября состоится фестиваль "Сихивская Родинаfest". Организаторы обещают много интересного, в том числе приготовления самой длинной пиццы в Украине.
Фестиваль начнется в полдень в субботу, 9 октября. Вход на мероприятие – бесплатный.
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"Сихивская Родинаfest"
Организаторы обещают море семейных развлечений. Они будут проходить на площади у центра Довженко в течение 2 выходных дней с 12:00 до 20:00. Здесь будет:
- food зона со сладкой ватой;
- handmade ярмарка;
- развлечения для детей и взрослых;
- квесты и настольные игры для всей семьи;
- надувные батуты и горки;
- футбольные мастер-классы;
- веломобили и тому подобное.
Детей также порадует возможность получить аквагрим. А еще планируют провести мастер-классы по дереву с использованием электроинструмента! Но самое главное в эти выходные – это пицца, длина которой будет достигать 35 метров!
Мастер-класс по дереву / Фото Родинаfest
Организаторы обещают, что на фестивале будет бушевать теплая семейная атмосфера, а само действо объединит сердца всех поколений.
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